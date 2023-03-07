Крилаті "розумні бомби" JDAM вже працюють в Україні, – генерал США

Українські воїни вже можуть застосовувати проти російських окупаційних військ крилаті "розумні бомби". Втім, поки що запас JDAM невеликий.

Про це на круглому столі для ЗМІ заявив командувач ВПС США в Європі Джеймс Хекер.

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Бомби JDAM в Україні

За словами Хекера, запас цих "розумних бомб", які можуть вражати цілі на відстані до 45 миль завдяки висувним комплектам крил, наразі відносно невеликий. Однак вони вже можуть створити реальні проблеми російським військовим.

У них достатньо, щоб завдати пару ударів,

– зазначив командувач ВПС США в Європі.

Генерал також підтвердив The War Zone, що він говорив саме про JDAM-ER. "Нещодавно ми доставили деякі високоточні боєприпаси [в Україну], які мають збільшену дальність і йшли трохи далі, ніж гравітаційна бомба, і мають точне [наведення]", — сказав Хекер.

Також він додав: "Це нещодавня можливість, яку ми змогли надати їм [Україні], ймовірно, протягом останніх трьох тижнів". Видання зазначає, що точна конфігурація JDAM-ER, передана нашій державі, поки невідома.

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Що відомо про надання"розумних бомб"