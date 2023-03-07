Крылатые "умные бомбы" JDAM уже работают в Украине, – генерал США

Украинские воины уже могут применять против российских оккупационных войск крылатые "умные бомбы". Впрочем, пока запас JDAM невелик.

Об этом на круглом столе для СМИ заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер.

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Бомбы JDAM в Украине

По словам Хекера, запас этих "умных бомб", которые могут поражать цели на расстоянии до 45 миль благодаря выдвижным комплектам крыльев, пока относительно невелик. Однако они уже могут создать реальные проблемы российским военным.

У них достаточно, чтобы нанести пару ударов,

– отметил командующий ВВС США в Европе.

Генерал также подтвердил The War Zone, что он говорил именно о JDAM-ER. "Недавно мы доставили некоторые высокоточные боеприпасы [в Украину], которые имеют увеличенную дальность и шли немного дальше, чем гравитационная бомба, и имеют точное [наведение]", – сказал Хекер.

Также он добавил: "Это недавняя возможность, которую мы смогли предоставить им [Украине], вероятно, за последние три недели". Издание отмечает, что точная конфигурация JDAM-ER, передана нашему государству, пока неизвестна.

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Что известно о предоставлении "умных бомб"