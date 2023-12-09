Небезпечні місії на Зміїний: розвідка Британії проаналізувала збиття російського Су-24М
Джерело:Міністертво оборони Британії
На початку грудня Силам оборони вдалося ліквідувати ворожий Су-24М у районі острова Зміїний. Удар по літаку стався в момент, коли окупанти мали намір завдати удар по півдню Одещини.
У воєнній розвідці Британії вважають, що збити літак вдалося ракетою класу "земля – повітря". Випускали її, найімовірніше, з ЗРК і вразила вона ціль над північно-західною частиною Чорного моря.
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Екіпаж Су-24М, скоріше за все, загинув
У розвідці Британії вважають, екіпаж літака з двох людей, швидше за все, загинув. Ба більше, місце падіння судна та умови експлуатації зробили б російську пошуково-рятувальну місію надзвичайно складною.
Там додають, що Росія від початку війни зазнає значних втрат у авіації. Загалом протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність тактичних повітряних операцій.
Російські ударні місії на Зміїний – небезпечні
Розвідка Британії зауважила, що Росія здійснює небезпечні повітряні ударні місії на Зміїний від літа 2023 року. Відбувається це радше з інформаційних міркувань, оскільки острів став символом українського опору.
Так Росія хоче показати, що вона може застосовувати силу по всьому Чорному морі, роблять висновок у розвідці.
Знищення ворожого Су-24М поблизу Зміїного: що відомо
- Про збиття літака 5 грудня повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
- За його словами, Су-24М був під прикриттям винищувача Су-30СМ і намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області. Втім, зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь» завадив йому це зробити.
- Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окупанти вирушили на пошуки збитого літака. Зокрема, пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагався знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів.
- Чи вдалося окупантам знайти своїх, найімовірніше, мертвих побратимів – наразі невідомо.