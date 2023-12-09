Опасные миссии на Змеиный: разведка Британии проанализировала сбитие российского Су-24М
Источник:Министерство обороны Британии
В начале декабря Силам обороны удалось ликвидировать враждебный Су-24М в районе острова Змеиный. Удар по самолету произошел в момент, когда оккупанты намеревались нанести удар по югу Одесщины.
В военной разведке Британии считают, что сбить самолет удалось ракетой класса "земля – воздух". Выпускали ее, вероятнее всего, из ЗРК и поразила она цель над северо-западной частью Черного моря.
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Экипаж Су-24М, скорее всего, погиб
В разведке Британии считают, что экипаж самолета с двух человек, скорее всего, погиб. Более того, место падения судна и условия эксплуатации сделали бы российскую поисково-спасательную миссию чрезвычайно сложной.
Там добавляют, что Россия с начала войны несет значительные потери в авиации. В общем, противовоздушная оборона продолжает серьезно ограничивать эффективность тактических воздушных операций.
Российские ударные миссии на Змеиный – опасны
Разведка Британии отметила, что Россия осуществляет опасные воздушные ударные миссии на Змеиный с лета 2023 года. Происходит это скорее по информационным соображениям, поскольку остров стал символом украинского сопротивления.
Так Россия хочет показать, что она может применять силу по всему Черному морю, заключают в разведке.
Уничтожение вражеского Су-24М вблизи Змеиного: что известно
- О сбитии самолета 5 декабря сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
- По его словам, Су-24М был под прикрытием истребителя Су-30СМ и пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области. Впрочем, зенитное ракетное подразделение Воздушного командования "Юг" помешало ему это сделать.
- Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что оккупанты отправились на поиски сбитого самолета. В частности, поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытался обнаружить в акватории Черного моря российских пилотов.
- Удалось ли оккупантам найти своих, вероятнее всего, мертвых собратьев – пока неизвестно.