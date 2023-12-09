У воєнній розвідці Британії вважають, що збити літак вдалося ракетою класу "земля – повітря". Випускали її, найімовірніше, з ЗРК і вразила вона ціль над північно-західною частиною Чорного моря.

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Екіпаж Су-24М, скоріше за все, загинув

У розвідці Британії вважають, екіпаж літака з двох людей, швидше за все, загинув. Ба більше, місце падіння судна та умови експлуатації зробили б російську пошуково-рятувальну місію надзвичайно складною.

Там додають, що Росія від початку війни зазнає значних втрат у авіації. Загалом протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність тактичних повітряних операцій.

Російські ударні місії на Зміїний – небезпечні

Розвідка Британії зауважила, що Росія здійснює небезпечні повітряні ударні місії на Зміїний від літа 2023 року. Відбувається це радше з інформаційних міркувань, оскільки острів став символом українського опору.

Так Росія хоче показати, що вона може застосовувати силу по всьому Чорному морі, роблять висновок у розвідці.

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