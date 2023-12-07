У вівторок, 5 грудня, в районі острова Зміїний наші захисники збили російський літак. Вранці 7 грудня речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону констатував, що після цього рівень активності окупантів дещо знизився, – інформує 24 Канал.

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Ситуація у морі після збиття Су-24М

За словами спікера, загалом можна спостерігати зміни після того, як було знищено бомбардувальники.

Важливо, що цей Су-24М ворог використовував для того, аби Україна не могла користуватися морським кордоном для цивільних цілей – транспортуванням зерна.

Ситуація станом на зараз (ранок 7 грудня – 24 Канал) змінилася. Після цього інциденту ми не спостерігали активність авіації. Особливістю застосування цього бомбардувальника було те, що він намагався мінувати наш зерновий коридор,

– сказав речник ВМС.

Плетенчук подякував колегам-військовим з Повітряних сил за допомогу в забезпечні безпеки цивільного судноплавства. Також він наголосив: єдина безпекова проблема, яка поки не вирішена в цьому районі, – це активність росіян саме в повітрі.

Ворог вдається до застосування вогневого ураження саме з повітря. Цей літак (Су-24М – 24 Канал) має неформальну назву "праска", тому що він призначений для проривання системи ППО противника. Бомбардувальник може скласти крила назад і летіти на великій швидкості. Але вони його застосовували в трохи інший спосіб, і ось результат,

– заявив спікер.

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