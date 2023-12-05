Про те, що над Зміїним збили літак Су-24М, стало відомо близько сьомої вечора 5 грудня. Це стало чудовим подарунком до Дня Збройних сил України.
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Хто тут сбітий льотчік: реакція мережі на збиття Су над Зміїним
Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів – екіпаж бомбардувальника Су-24М!
– написав Юрій Ігнат близько восьмої вечора.
Він поіронізував, що окупанти в цих випадках бажають загиблим "братьям" вічного польоту. Але тут краще пасує російська приказка "концы – в воду".
Користувачі фейсбуку жваво обговорюють збиття російського Су над Зміїним:
- Шукають крейсер, мабуть;
- Вони вже підводне плавання опановують;
- Пішли на корм чорноморським бичкам;
- Вечного помета, братья;
- Дно)));
- Вода бетоном;
- Здоров'я загиблим!
- Аблака пухом;
- Welcome to hell, паскуди!
Також Ігнат навів фото Су з телеграм-каналу російського пілота і відомого "військового блогера". Там викладено світлину, де замість підпису – трикрапка.
"Підтверджено окупантами, вітаю!" – зазначив Ігнат.
Вечного помета, "братья". Потроху модернізуємо Маскву в авіаносець
– поіронізував речник ВМС Дмитро Плетенчук.
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Що відомо про збиття російського Су над Зміїним
- Літак готувався атакувати Одещину, зокрема завдати ракетно-бомбовий удар по півдню області. Пташку приземлили бійці повітряного командування "Південь".
- Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, який повідомив про успішне збиття, зауважив, що збитих російських "сушок" давно не було в нашому активі.