Деталі в ефірі телемарафону розповів Олександр Штупун, інформує 24 Канал. Він наголосив, що наразі фіксується підготовка деяких підрозділів у тилу ворога.

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Окрім того, за словами Штупуна, триває авіаційна підготовка. Окупанти збільшили кількість авіаударів. Упродовж минулої доби їх було 18. Окрім того, не зменшується й кількість наземних атак ворога. У зоні ОСУВ "Таврія" зафіксовано 37 бойових зіткнень. Зокрема, ворог поновив застосування штурмовиків та вертольотів.

Також є й хороші новини. Ще 7 російських окупантів здалися у полон. Також повідомили, що загальні втрати ворога перевищили чотири сотні.

Зауважте! Загальні втрати росіян станом на 5 листопада становлять 333 840 окупантів. Окрім того, вдалося знищити чималої ворожої зброї й техніки. Зокрема, ліквідовують російських генералів. На російських цвинтарях вже закінчуються місця. Щодня на концерт до Кобзона вирушають сотні загарбників.

Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх планів. Окупанти вже програли.