З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на території України 333 840 солдатів. Проте втрати ворогів можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через бойові дії.

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Які втрати ворога у техніці

Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

танків – 5 587 (+7);

бойових броньованих машин – 10 416 (+15);

артилерійських систем – 7 987 (+26);

РСЗВ – 913 (+0);

засобів ППО – 605 (+3);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 032 (+15);

крилатих ракет – 1 570 (+1);

кораблів/катерів – 22 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 483 (+32);

спеціальної техніки – 1 148 (+7).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 5 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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