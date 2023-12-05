Детали в эфире телемарафона рассказал Александр Штупун, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что сейчас фиксируется подготовка некоторых подразделений в тылу врага.

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Кроме того, по словам Штупуна, идет авиационная подготовка. Оккупанты увеличили количество авиаударов. За прошедшие сутки их было 18. Кроме того, не уменьшается и количество наземных атак врага. В зоне ОСГВ "Таврия" зафиксировано 37 боевых столкновений. В частности, враг возобновил применение штурмовиков и вертолетов.

Также есть хорошие новости. Еще 7 российских оккупантов сдались в плен. Кроме того, сообщили, что общие потери врага превысили четыре сотни.

Заметьте! Общие потери оккупантов по состоянию на 5 ноября составляют 333 840. Кроме того, удалось уничтожить немалое вражеского оружия и техники. В частности, ликвидируют российских генералов. На российских кладбищах уже заканчиваются места. Каждый день на концерт к Кобзону отправляются сотни захватчиков.

Врагу не удастся реализовать свои планы. Оккупанты уже проиграли.