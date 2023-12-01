В Новосибирске остро возникла проблема захоронения оккупантов, поскольку на их местном кладбище уже не хватает мест.

Смотрите также Выбирают жизнь: в Донецкой области оккупанты массово сдаются в плен

Нехватка мест для российских военнослужащих

Власти российского Новосибирска фактически признали, что на местном кладбище закончились места для захоронения военных.

Мэр города Анатолий Локоть 29 ноября подписал постановление о создании нового "военного участка" на кладбище "Гусинобродское".

В документе отмечается решение выделить 12 соток земли для захоронения военных российской армии "с соблюдением военного обряда похорон".



Кладбище в российском Новосибирске / Скриншот из видео издания "Сибирь. Реалии"

Справка! В начале ноября издание "Сибирь. Реалии" отмечали о том, что на Гусинобродском кладбище – самое известное захоронение русских наемников в Сибири и на Дальнем Востоке.



По данным журналистов, там похоронены более 368 бойцов ЧВК "Вагнера", в том числе родом из других регионов. Родные наемников сообщали редакции, что им даже не сообщили о смерти завербованных. В то время свободных мест на кладбище уже не было.

Актуальная статистика потерь врага

Оккупант продолжает свою захватническую войну на территории Украины 646 сутки. Так, от 24 февраля 2022 года потери врага на этот момент составляют:

личного состава – около 330040 (+1280) человек,

танков – 5564 (+13),

боевых бронированных машин – 10372 (+32),

артиллерийских систем – 7931 (+22) ед,

РСЗО – 912 (+2),

средств ПВО – 602 (+2),

самолетов – 323 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5976 (+22),

крылатых ракет – 1567 (+0),

кораблей /катеров – 22 (+0),

подлодок –1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 10399 (+38),

специальной техники – 1137 (+13).

По данным Института изучения войны 30 ноября, российские войска продолжали локализованные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. ISW отмечает, что Генштаб Украины сообщил об отбитии украинскими силами семерых российских атак вблизи Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки.