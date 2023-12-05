О том, что над Змеиным сбили самолет Су-24М, стало известно около семи вечера 5 декабря. Это стало отличным подарком ко Дню Вооруженных сил Украины.
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Кто здесь сбитый летчик: реакция сети на сбитие Су над Змеиным
В настоящее время поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов – экипаж бомбардировщика Су-24М!
– написал Юрий Игнат около восьми вечера.
Он поиронизировал, что оккупанты в этих случаях желают погибшим "братьям" вечного полета. Но здесь лучше подходит российская поговорка "концы – в воду".
Пользователи фейсбука живо обсуждают сбивание российского Су над Змеиным:
- Ищут крейсер, по-видимому;
- Они уже подводное плавание изучают;
- Пошли на корм черноморским бычкам;
- Вечного помета, братья;
- Дно)));
- Вода бетоном;
- Здоровья погибшим!
- Облака пухом;
- Welcome to hell, паскуды!
Также Игнат привел фото Су из телеграм-канала российского пилота и известного "военного блогера". Там выложена фотография, где вместо подписи – многоточие.
"Подтверждено оккупантами, поздравляю!" – отметил Игнат.
Вечного помета, "братья". Понемногу модернизируем Москву в авианосец
– поиронизировал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
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Что известно о сбитии российского Су над Змеиным
- Самолет готовился атаковать Одесщину, в том числе нанести ракетно-бомбовый удар по югу области. Птичку приземлили бойцы воздушного командования "Юг".
- Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, который сообщил об успешном сбитии, отметил, что сбитых российских "сушек" давно не было в нашем активе.