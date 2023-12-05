О том, что над Змеиным сбили самолет Су-24М, стало известно около семи вечера 5 декабря. Это стало отличным подарком ко Дню Вооруженных сил Украины.

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Кто здесь сбитый летчик: реакция сети на сбитие Су над Змеиным

В настоящее время поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов – экипаж бомбардировщика Су-24М!

– написал Юрий Игнат около восьми вечера.

Он поиронизировал, что оккупанты в этих случаях желают погибшим "братьям" вечного полета. Но здесь лучше подходит российская поговорка "концы – в воду".

Пользователи фейсбука живо обсуждают сбивание российского Су над Змеиным:

Ищут крейсер, по-видимому;

Они уже подводное плавание изучают;

Пошли на корм черноморским бычкам;

Вечного помета, братья;

Дно)));

Вода бетоном;

Здоровья погибшим!

Облака пухом;

Welcome to hell, паскуды!

Также Игнат привел фото Су из телеграм-канала российского пилота и известного "военного блогера". Там выложена фотография, где вместо подписи – многоточие.

"Подтверждено оккупантами, поздравляю!" – отметил Игнат.

Вечного помета, "братья". Понемногу модернизируем Москву в авианосец

– поиронизировал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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Что известно о сбитии российского Су над Змеиным

Самолет готовился атаковать Одесщину, в том числе нанести ракетно-бомбовый удар по югу области. Птичку приземлили бойцы воздушного командования "Юг".

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, который сообщил об успешном сбитии, отметил, что сбитых российских "сушек" давно не было в нашем активе.

Обратите внимание! Хотя на фронте Россия и имеет преимущество над Украиной, но ее гражданская авиация – в плачевном состоянии. 24 Канал подготовил большой материал о гражданской авиации России.