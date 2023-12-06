Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив 24 Каналу, яке значення для України мають такі поодинокі знищення російських бомбардувальників. Зазначимо, що російські загарбники шукають пілотів збитого винищувача.

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"Тут швидше не про символізм, але й не про підточення російської авіації. Адже до підточення ще далеко. На жаль, літаків у росіян ще багато, але ми визначаємо межі, куди вони можуть залітати", – мовив Дикий.

Яку межу боїться перетнути російська авіація: дивіться відео

Ключова заслуга Повітряних сил ЗСУ

Екскомандир роти батальйону "Айдар" зауважив, що впродовж всієї війни в українському тилу ніхто не бачив над головою російські бомбардувальники.

Повірте людині, яка була у Грозному. Те, що в Україну залітають поодинокі "Шахеди" або ракети, це абсолютно інша історія, просто незіставна. А от коли ти реагуєш на кожен гул літака, тому що авіація налітає й зносить цілі квартали 500 кілограмовими бомбами,

– зазначив Дикий.

Зараз, на жаль, наш Херсон знає що це таке, бо до нього долітає російська авіація та скидає керовані авіабомби, але фактично більша частина неприфронтової України не бачила й не знає, що це таке. Це ключова заслуга Повітряних сил ЗСУ. Українські захисники встановили межі, за які росіяни бояться перелітати, бо знають, що назад не повернуться.

Зверніть увагу! Російська військова авіація поки що має перевагу над українською. Втім, цивільна авіація Росії в плачевному стані. В ексклюзивному матеріалі 24 Каналу читайте про цивільну авіацію ворога.

Знищення російської авіації