До речі, незаплановане приземлення ворожого вертольота відбулось відразу неподалік цвинтаря. У ворожих телеграм-каналах розповіли, чи постраждали російські пілоти, пише 24 Канал.
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Що трапилось з ворожим вертольотом
Росіяни розповіли, що вертоліт Мі-2 приземлився недалеко від Незлобненського цвинтаря.
Під час руху за вказаним маршрутом у вертольота, що належить московській компанії, відмовив другий двигун. Пілоти — 62-річний Анатолій Т. та 31-річний Андрій В. намагалися акуратно посадити апарат на землю, але не змогли,
– написали у ворожих пабліках.
Як наслідок, ворожа транспортна прокуратура розпочала перевірку. Щодо стану самих пілотів, то вони не постраждали й госпіталізація їм не знадобилась.
Окупанти показали відео, яке зняли через декілька хвилин після інциденту.
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Чому в росіян постійно падає авіація
- Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап розповів, що авіація Росії деградує. Зокрема, вона втрачає ресурс, якість обслуговування, а також у росіян порушене постачання логістики запчастин.
- За словами авіаексперта, велика кількість заводів в Росії не виробляють потрібні запчастини, та й у гіпотетичній прогресії ворог йде до розвалу.
- Буквально на початку грудня в Росії за два дні зламалось 5 літаків. Всі вони були вимушені йти на аварійну посадку. У всіх одна причина – несправності.