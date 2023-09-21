Зрештою, у Росії з кожним роком спостерігається зниження бойової спроможності авіації. Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що така тенденція лише зростатиме.
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Катастрофи лише починаються
Су-34 – це винищувач-бомбардувальник, який став розвитком лінійки Су-27. Росія відмовилася від літаків типу МіГ та віддала перевагу модифікації Су-27. Дана модель винищувачів є також у бойовому авіаційному арсеналі України.
Зауважимо, коли Росія почала експлуатувати літаки Су-30, Су-34 та Су-35 почалися катастрофи. Так, з 1991 року до 2000 року спостерігалася одна катастрофа на три роки. Після 2000 року вирівнялася до однієї на рік. А от у 2022 році, винищувач МіГ-31 протягом року зазнав чотирьох невдач.
Це ознака того, що російська авіація втрачає ресурс, якість обслуговування, а також у росіян порушене постачання логістики запчастин. Тому що велика кількість заводів не виробляють ці запчастини. Взагалі, у гіпотетичній прогресії Росія йде до розвалу,
– наголосив Криволап.
У Росії скоротилася кількість заводів із виготовлення "сушок"
Фактично, у росіян залишився завод у Комсомольську-на-Амурі, який виробляє Су-34 та Су-35. Проте модель Су-34 можуть виробляти також на інших підприємствах.
Треба розуміти, що у всіх літаках є досить велика частина різних приладів, які поставлялися за кордону. Зокрема, приціли та оптичні системи. Я не кажу про двигуни та інше. Хоча для цивільного літака Sukhoi Superjet 100 поставлялися двигуни французької компанії,
– сказав авіаексперт.
Зазначимо, всі інші заводи, зокрема, які випускали МіГ – зупинилися.
Російська авіація не зможе зробити крок вперед
Криволап вважає, що виробництво Росією певної кількості літаків залежить від замовлення, заявки, а головне – від постачання запчастин.
Криволап пояснив постійні авіатрощі російських винищувачів: дивитися відео
Росіяни змогли підняти у повітря цивільний літак Sukhoi Superjet 100 лише на 50 хвилин і на висоту близько 3,5 тисяч метрів. Найменувавши його "повністю імпортозамінним літаком". Насправді Sukhoi Superjet 100 на 70% вироблений з імпортних запчастин, зокрема двигунів.
Певні проблеми виникають і з міжрегіональним літаком МС-21. А також із Су-57, який росіяни називають авіаційно-тактичним комплексом, що керує іншими літаками. Винищувач наводить дрони, координує діяльність суходолу, повітря та космосу. Росіяни змогли виготовити 6 літаків Су-57, проте ефективності від них мало.
Я не бачу якихось проривних ситуацій, які дозволять російській авіації зробити суттєвий крок вперед,
– підсумував Костянтин Криволапов.
Що відомо про знищення російської авіації
- Невідомі диверсанти підірвали два літаки та один гелікоптер 20 вересня на аеродромі Чкаловський, що поблизу Москви. На цьому аеродромі перебувають так звані літаки "судного дня", урядові та бойові літаки. Тож хоча б в теорії він мав дуже добре охоронятись. Однак практика свідчить про інше.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов вважає, що внаслідок диверсії пошкоджені так звані літаки "судного дня", які мають нести стратегічну ядерну зброю, урядові борти, техніка спецзв'язку і не лише.
- Крім того, завдяки спецоперації "Синиця", яка уже стала відомою на весь світ, ГУР МО вдалось виманити російського пілота разом екіпажем на територію України. Так, на нашій території опинився і гелікоптер Мі-8 АМТШ разом з вантажем. До того ж це справило чималий ефект на російських окупантів, після того охочих здатись у полон побільшало.