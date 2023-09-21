Зрештою, у Росії з кожним роком спостерігається зниження бойової спроможності авіації. Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що така тенденція лише зростатиме.

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Катастрофи лише починаються

Су-34 – це винищувач-бомбардувальник, який став розвитком лінійки Су-27. Росія відмовилася від літаків типу МіГ та віддала перевагу модифікації Су-27. Дана модель винищувачів є також у бойовому авіаційному арсеналі України.

Зауважимо, коли Росія почала експлуатувати літаки Су-30, Су-34 та Су-35 почалися катастрофи. Так, з 1991 року до 2000 року спостерігалася одна катастрофа на три роки. Після 2000 року вирівнялася до однієї на рік. А от у 2022 році, винищувач МіГ-31 протягом року зазнав чотирьох невдач.

Це ознака того, що російська авіація втрачає ресурс, якість обслуговування, а також у росіян порушене постачання логістики запчастин. Тому що велика кількість заводів не виробляють ці запчастини. Взагалі, у гіпотетичній прогресії Росія йде до розвалу,

– наголосив Криволап.

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Фактично, у росіян залишився завод у Комсомольську-на-Амурі, який виробляє Су-34 та Су-35. Проте модель Су-34 можуть виробляти також на інших підприємствах.

Треба розуміти, що у всіх літаках є досить велика частина різних приладів, які поставлялися за кордону. Зокрема, приціли та оптичні системи. Я не кажу про двигуни та інше. Хоча для цивільного літака Sukhoi Superjet 100 поставлялися двигуни французької компанії,

– сказав авіаексперт.

Зазначимо, всі інші заводи, зокрема, які випускали МіГ – зупинилися.

Російська авіація не зможе зробити крок вперед

Криволап вважає, що виробництво Росією певної кількості літаків залежить від замовлення, заявки, а головне – від постачання запчастин.

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Росіяни змогли підняти у повітря цивільний літак Sukhoi Superjet 100 лише на 50 хвилин і на висоту близько 3,5 тисяч метрів. Найменувавши його "повністю імпортозамінним літаком". Насправді Sukhoi Superjet 100 на 70% вироблений з імпортних запчастин, зокрема двигунів.

Певні проблеми виникають і з міжрегіональним літаком МС-21. А також із Су-57, який росіяни називають авіаційно-тактичним комплексом, що керує іншими літаками. Винищувач наводить дрони, координує діяльність суходолу, повітря та космосу. Росіяни змогли виготовити 6 літаків Су-57, проте ефективності від них мало.

Я не бачу якихось проривних ситуацій, які дозволять російській авіації зробити суттєвий крок вперед,

– підсумував Костянтин Криволапов.

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