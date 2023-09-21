В конце концов, в России с каждым годом наблюдается понижение боевой способности авиации. Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что такая тенденция будет только расти.

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Катастрофы только начинаются

Су-34 – это истребитель-бомбардировщик, ставший развитием линейки Су-27. Россия отказалась от самолетов типа МиГ и предпочла модификацию Су-27. Данная модель истребителей находится также в боевом авиационном арсенале Украины.

Обратим внимание, когда Россия начала эксплуатировать самолеты Су-30, Су-34 и Су-35 начались катастрофы. Так, с 1991 года по 2000 год наблюдалась одна катастрофа на три года. После 2000 года выровнялась до одного в год. А вот в 2022 году, истребитель МиГ-31 в течение года потерпел четыре неудачи.

Это признак того, что российская авиация теряет ресурс, качество обслуживания, а также у россиян нарушены поставки логистики запчастей. Потому что большое количество заводов не производят эти запчасти. Вообще, в гипотетической прогрессии Россия идет к развалу,

– подчеркнул Криволап.

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Фактически, у россиян остался завод в Комсомольске-на-Амуре, производящий Су-34 и Су-35. Однако модель Су-34 может производиться также на других предприятиях.

Надо понимать, что во всех самолетах есть достаточно большая часть разных приборов, которые поставлялись из-за границы. В частности, прицелы и оптические системы. Я не говорю о двигателях и прочем. Хотя для гражданского самолета Sukhoi Superjet 100 поставлялись двигатели французской компании,

– сказал авиаэксперт.

Отметим, все остальные заводы, в частности выпускавшие МиГ – остановились.

Российская авиация не сможет сделать шаг вперед

Криволап считает, что производство Россией определенного количества самолетов зависит от заказа, заявки, а главное – от поставок запчастей.

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Россияне смогли поднять в воздух гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 всего на 50 минут и на высоту около 3,5 тысячи метров. Наименовав его "полностью импортозаменяемым самолетом". На самом деле Sukhoi Superjet 100 на 70% произведен из импортных запчастей, в том числе двигателей.

Определенные проблемы возникают и с межрегиональным самолетом МС-21. А также из Су-57, который россияне называют авиационно-космическим комплексом, управляющим другими самолетами. Истребитель приводит дроны, координирует деятельность суши, воздуха и космоса. Россияне смогли изготовить 6 самолетов Су-57, однако эффективности от них мало.

Я не вижу каких-либо прорывных ситуаций, которые позволят российской авиации сделать существенный шаг вперед,

– подытожил Константин Криволап.

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