Кстати, незапланированное приземление вражеского вертолета произошло сразу возле кладбища. Во вражеских телеграм-каналах рассказали, пострадали ли российские пилоты, пишет 24 Канал.

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Что случилось с вражеским вертолетом

Россияне рассказали, что вертолет Ми-2 приземлился недалеко от Незлобненского кладбища.

Во время движения по указанному маршруту у вертолета, принадлежащего московской компании, отказал второй двигатель. Пилоты – 62-летний Анатолий Т. и 31-летний Андрей В. пытались аккуратно посадить аппарат на землю, но не смогли,

– написали во вражеских пабликах.

Как следствие, вражеская транспортная прокуратура приступила к проверке. Относительно состояния самих пилотов, они не пострадали и госпитализация им не понадобилась.

Оккупанты показали видео, которое сняли через несколько минут после инцидента.

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