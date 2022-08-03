У розвідці розповіли обставини вбивства українських військових в Оленівці

Українські розвідники встановили деякі обставини вбивства наших військовополонених в Оленівці, що у Донецькій області. Вони підтвердили, що ворог застосовував проти наших захисників тортури.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що дії росіян були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущаннях.

Важливо Список убитих в Оленівці починає підтверджуватися, – екскомандир полку оборонців Маріуполя

Окупанти намагалися морально зламати наших захисників, вдаючись до фізичного приниження та психологічної деморалізації. Допити полонених проводили слідчі, зокрема:

з квазіреспубліки "ДНР",

найманці ПВК "Вагнер",

співробітники ФСБ росії.

Якби окупантам вдалося деморалізувати українських полонених, їх планували б залучити до зйомки у проросійських репортажах.

Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”,

– пояснили у розвідці.

Українців не вдалося зламати

Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

"російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених", – додали розвідники.

За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Головне про теракт в Оленівці: коротко

Наприкінці липня в Оленівці, що на Донеччині, стався теракт. Там росіяни утримували українських полонених. Внаслідок теракту 50 з них загинули, ще понад 70 дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії. росіяни почали переконувати, що вони не причетні до теракту, але незалежні експерти вже заявили, що це – брехня. До прикладу:

Компанія Maxar опублікувала супутникові фото російського табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці, вони теж є доказом того, що будівлю було підірвано зсередини, а не знищено ракетою.

Висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю. Головним доказом, що це не була ракета GMLRS, є відсутність ударного кратера. Ракета розірвала б загиблих, а не спалила б. Спалює термобарична зброя.

Червоний Хрест не допустили до місця трагедії у колонії в Оленівці: дивіться відео