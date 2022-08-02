Більше інформації про термобаричну зброю надав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону.

Важливо За оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці

Якщо пояснити простими словами, термобарична зброя – це вибухівка. У випадку Оленівки це вибухівка, яку заклали всередині приміщення. На жаль, Україна має обмежену інформацію про те, що саме відбувалося у момент вибуху. Але, як заявив Денисенко, ми дізнаємося правду.

Думаю, наші військовополонені не знали, що їх ведуть на знищення. Разом з тим росіяни досі не віддають тіла наших загиблих. І є питання: чому? Це нелогічно. Але, очевидно, вони бояться, що дослідження експертів можуть прояснити багато речей,

– підкреслив він.

Принцип дії термобаричної бомби

Загалом термобарична зброя призначена для знищення живої сили противника та легкоброньованої техніки в умовах, коли вони захищені фортифікаційними спорудами, або знаходяться у місті, бо вони захищені від уламків та фугасної дії звичайних боєприпасів.

Спершу, в середині минулого сторіччя, з'явились об'ємно-детонуючі боєприпаси. Їх принцип дії доволі простий: спочатку вони розпилюють вибухонебезпечну рідину, яка змішується із повітрям, а після того, як утворюється "хмара" – вона підривається.

При підриві такої "хмари" утворюється суцільне полум'я температурою приблизно 2500 градусів, яка знищує все живе та виводить з ладу техніку. Що страшніше, "вогняна хмара" розходиться по всій вільній площині і вогонь "затікає" за перешкоди.

Головне про теракт в Оленівці: коротко

Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення.Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.

Компанія Maxar опублікувала супутникові фото російського табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці, вони теж є доказом того, що будівлю було підірвано зсередини, а не знищено ракетою.

Висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю. Головним доказом, що це не була ракета GMLRS, є відсутність ударного кратера. Ракета розірвала б загиблих, а не спалила б. Спалює термобарична зброя.

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