Больше информации о термобарическом оружии предоставил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального информационного марафона.

Важно По оценке ISW, именно российские силы ответственны за убийство военнопленных в Еленовке

Если объяснить простыми словами, термобарическое оружие – это взрывчатка. В случае с Еленовкой это взрывчатка, которую заложили внутри помещения. К сожалению, у Украины есть ограниченная информация о том, что именно происходило в момент взрыва. Но, как заявил Денисенко, мы узнаем правду.

Думаю, наши военнопленные не знали, что их ведут на уничтожение. Вместе с тем, россияне до сих пор не отдают тела наших погибших. И есть вопросы: почему? Это нелогично. Но, очевидно, они боятся, что исследования экспертов могут прояснить многое,

– подчеркнул он.

Принцип действия термобарической бомбы

В общем, термобарическое оружие предназначено для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники в условиях, когда они защищены фортификационными сооружениями или находятся в городе, так как закрыты от обломков и фугасного действия обычных боеприпасов.

Сперва в середине прошлого столетия появились объемно детонирующие боеприпасы. Их принцип действия довольно прост: сначала они распыляют взрывоопасную жидкость, которая смешивается с воздухом, а после того как образуется "облако" – она взрывается.

При подрыве такого облака образуется сплошное пламя температурой примерно 2500 градусов, которое уничтожает все живое и выводит из строя технику. Что страшнее — "огненное облако" расходится по всей свободной плоскости и огонь "затекает" за препятствия.

Главное о теракте в Еленовке: коротко

В результате теракта в Еленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения. Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии, а в ОП повторили требование признать рф страной-спонсором терроризма.

Компания Maxar опубликовала спутниковые фото российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке. Они тоже являются доказательством того, что здание было взорвано изнутри, а не уничтожено ракетой.

Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием. Главное доказательство, что это не была ракета GMLRS — отсутствие ударного кратера. Ракета разорвала бы погибших, а не сожгла бы. Сжигает термобарическое оружие.

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