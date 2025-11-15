"Зашли и вышли вместе": бойцы, пережившие 4 месяца ада на фронте, добрались до стабпункта
- Два военнослужащих 33 отдельной механизированной бригады более 4 месяцев отражали вражеские атаки на фронте.
- Они наконец добрались стабилизационного пункта, оставаясь вместе на позиции постоянно.
Два военнослужащих 33 отдельной механизированной бригады, которые более 4 месяцев отражали вражеские атаки, наконец смогли добраться до стабилизационного пункта. Оба бойца находились вместе на позиции постоянно, с тех пор как зашли туда.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 33 ОМБр на фейсбуке.
Как бойцы добрались до стабпункта после ада фронта?
На стабилизационном пункте бригады после нескольких попыток эвакуации наконец встретили двух бойцов механизированного батальона, которые отражали атаки россиян более 4 месяцев.
На счету каждого не менее 20 душ оккупантов. А еще усталость, радость, утешение, а ныне и награда командира часть,
– говорится в сообщении.
Как встретили двух бойцов после 4 месяца отражений атак врага на фронте / Фото 33 ОМБр
После возвращения военных с фронта их ждут государственные награды, которых честно заслужили бойцы – за мужество, которое проявили в обороне государства. Также воинов ждут реабилитация, отпуск и долгожданная встреча с родными.
