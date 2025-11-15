"Зайшли та вийшли разом": бійці, що пережили 4 місяці пекла на фронті, дісталися стабпункту

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 33 ОМБр на фейсбуці.

До теми Сили оборони знищили частину дороги із Селидового до Покровська

На стабілізаційному пункті бригади після кількох спроб евакуації нарешті зустріли двох бійців механізованого батальйону, які відбивали атаки росіян понад 4 місяці.

На рахунку кожного не менше 20 душ окупантів. А ще втома, радість, втіха, а нині й відзнака командира частина,

– йдеться у повідомленні.

Як зустріли двох бійців після 4 місяці відбиттів атак ворога на фронті / Фото 33 ОМБр

Після повернення військових з фронту на них чекають державні нагороди, яких чесно заслужили бійці – за мужність, яку проявили в обороні держави. Також воїнів чекають реабілітація, відпустка і довгоочікувана зустріч із рідними.

До уваги! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Як захисниця на війні зустріла кохання та стала мамою?