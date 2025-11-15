Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 33 ОМБр на фейсбуке.

На стабилизационном пункте бригады после нескольких попыток эвакуации наконец встретили двух бойцов механизированного батальона, которые отражали атаки россиян более 4 месяцев.

На счету каждого не менее 20 душ оккупантов. А еще усталость, радость, утешение, а ныне и награда командира часть,

– говорится в сообщении.

Как встретили двух бойцов после 4 месяца отражений атак врага на фронте / Фото 33 ОМБр

После возвращения военных с фронта их ждут государственные награды, которых честно заслужили бойцы – за мужество, которое проявили в обороне государства. Также воинов ждут реабилитация, отпуск и долгожданная встреча с родными.

