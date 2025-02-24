Эти дни могут принести положительные результаты, – интервью с главой МИД Чехии

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Чехия считает, что лучшим решением сейчас относительно Украины является предоставление оружия для защиты. Они уверенно будут продолжать свою поддержку в 2025 году, в частности в рамках инициативы по боеприпасам.

В Чехии понимают, что сами не справятся – поэтому уверенно призывают других продолжать донорство в 2025 году. Глава МИД Ян Липавский специально для 24 Канала выразил мнение, что такие обсуждения будут иметь положительный результат уже вскоре.

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Мирные переговоры

Президент США имел телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Дональд Трамп заявил, что способен завершить войну и заключить соглашение о прекращении огня. Какова ваша реакция на это неожиданное развитие событий?

Я считаю, что должны быть справедливые переговоры о мире, где обе стороны сядут за стол переговоров – Россия и Украина, которую будет представлять избранный демократическим путем президент Владимир Зеленский. Это принцип, которого мы должны придерживаться, и это позиция Чешской Республики.

Считаете ли вы, что Европа также должна принять участие в переговорах?

Я бы не формулировал вопрос таким образом, хотя он вполне резонный. Я бы спросил – что Европа должна сделать, чтобы быть значимым игроком во всех этих геополитических процессах. Сейчас мы являемся свидетелями срочного созыва саммита в Париже. Я с нетерпением жду результатов этого мероприятия. Мы можем сделать немало.

В Мюнхене состоялась неформальная встреча европейских министров, организованная Высоким представителем Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас. Она была достаточно продуктивной.

Мы имеем четкое понимание, что Европе необходимо разработать новый план и конкретный набор действий, что позволит нам иметь весомый голос.

Тогда даже не будет возникать вопрос, будет ли Европа участвовать в переговорах.

Интервью с Яном Липавским на 24 Канале: смотрите видео

Как по вашему мнению будет выглядеть такой план?

Я не могу этого комментировать, поскольку этот план сейчас разрабатывается. Результатом этого станут политические консультации на высшем уровне.

Миротворческие силы: возможно ли это

Есть много обсуждений о возможности размещения европейских миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня. Готово ли правительство Чехии привлечь свои подразделения к такой миссии?

Я считаю, что сейчас не время обсуждать такие детали или даже спекулировать на эту тему. Но мы точно знаем, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это предоставлять оружие и боеприпасы.

Мы помогаем выровнять соотношение "один к одному" по боеприпасам крупного калибра. Украине нужно больше возможностей для ударов дальнего действия, чтобы защитить себя от российских атак.

Лучшая ракета – это та, которая даже не взлетает. Лучший самолет, который пытается бомбить Украину, – это тот, который уничтожен на аэродроме еще до того, как он смог подняться в воздух. Это и есть те возможности дальнего действия.

Уже три года Украина мужественно защищает себя от российских рейдеров, от империалистической агрессии, и у нас есть все средства, чтобы помочь Украине защитить себя. Нам просто нужно иметь политическую волю и, конечно, это вопрос ресурсов. Это всегда наиболее проблемная дискуссия.

Считаете ли вы, что Европа может помочь Украине вести переговоры с Россией с позиции силы? Как этого можно достичь?

Абсолютно. Мы должны развивать позицию силы. Я считаю, что именно такой настрой царил в коридорах Мюнхенской конференции по безопасности, когда я общался с европейскими лидерами, но мы еще не достигли этого.

Я чех. Я уже много сделал и буду продолжать делать. Но, конечно, Чехия – европейская страна среднего размера, поэтому я пытаюсь убедить других продолжать донорство в рамках чешской инициативы по боеприпасам на 2025 год или принять больше мер на уровне ЕС.

Это достаточно сложные обсуждения, однако я уверен, что эти дни могут принести положительные результаты.

Помощь от Чехии

Вы также упомянули чешскую инициативу по предоставлению Украине боеприпасов. Какие ваши следующие планы по военной поддержке Украины? Что вы планируете сделать в этом году? Какие ваши планы и ожидания на этот год?

Наш план – продолжать проект в его нынешнем виде, поскольку он эффективен. Он помогает изменить соотношение боеприпасов, поддерживая украинскую армию в защите от атак. Поэтому Чехия будет продолжать работу по этой модели.

Однако нам нужно найти финансирование. В частности, чтобы другие государства присоединились. У меня нет конкретных анонсов, но мы работаем над этим и надеюсь, что нам удастся достичь успеха.

Новые требования от Трампа

Также администрация Трампа хочет, чтобы европейские союзники покупали оружие для Украины, изготовленное в США. Готовы ли вы? И считаете ли вы, что другие союзники готовы покупать оружие непосредственно у США для Украины?

Важно сосредоточиться на том, что Европа должна поставлять оружие в Украину.

Я не готов обсуждать детали, но, например, у нас есть 300 миллиардов замороженных российских активов. Это довольно интересные средства, которые можно было бы использовать для таких вещей, как оружие или гуманитарная помощь для Украины. Нам действительно стоит начать обсуждение, как можно использовать эти средства.

Новый пакет санкций против России

ЕС также работает над следующим пакетом санкций против России. Какова ваша позиция по этому вопросу? Что бы вы хотели увидеть в этом пакете санкций?

Чехия поддерживает этот пакет санкций, как и предыдущий. Чешское предложение, которое я пытаюсь лоббировать через ЕС, заключается в ограничении шенгена для российских дипломатов, технического персонала и членов их семей из-за большого количества диверсий.

В прошлом году в Европе зафиксировали не менее 100 диверсий, которые могут быть связаны с Россией. Мы должны принять меры, которые ограничат возможности россиян для осуществления таких диверсий. Поэтому я активно лоббирую это.

Я рад, что Франция присоединилась к клубу стран, которые поддерживают эту инициативу. Мы еще не достигли консенсуса среди 27 стран ЕС, но я считаю это прогрессом.

Россия не предоставляет нашим дипломатам ничего даже отдаленно похожего на шенген, поскольку в этом вопросе у нее просто нет стран, с которыми можно было бы подписать соглашения в этом контексте.

Поэтому мы фактически вводим асимметричные меры в отношении России. Три года агрессии против Украины и Европы через диверсии и информационную войну – я считаю, что мы должны действовать.