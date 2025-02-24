Ці дні можуть принести позитивні результати, – інтерв'ю з главою МЗС Чехії

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Чехія вважає, що найкращим рішенням зараз щодо України є надання зброї для захисту. Вони впевнено продовжуватимуть свою підтримку у 2025 році, зокрема в рамках ініціативи щодо боєприпасів.

У Чехії розуміють, що самі не впораються – тому впевнено закликають інших продовжувати донорство у 2025 році. Глава МЗС Ян Ліпавський спеціально для 24 Каналу висловив думку, що такі обговорення матимуть позитивний результат вже незабаром.

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Мирні переговори

Президент США мав телефонні розмови з російським диктатором Владіміром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським. Дональд Трамп заявив, що здатний завершити війну та укласти угоду про припинення вогню. Яка ваша реакція на цей несподіваний розвиток подій?

Я вважаю, що мають бути справедливі переговори про мир, де обидві сторони сядуть за стіл переговорів – Росія та Україна, яку представлятиме обраний демократичним шляхом президент Володимир Зеленський. Це принцип, якого ми повинні дотримуватися, і це позиція Чеської Республіки.

Чи вважаєте ви, що Європа також повинна взяти участь в переговорах?

Я б не формулював питання таким чином, хоча воно цілком слушне. Я б запитав – що Європа повинна зробити, аби бути значущим гравцем у всіх цих геополітичних процесах. Зараз ми є свідками термінового скликання саміту у Парижі. Я з нетерпінням чекаю на результати цього заходу. Ми можемо зробити чимало.

В Мюнхені відбулася неформальна зустріч європейських міністрів, організована Високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Вона була досить продуктивною.

Ми маємо чітке розуміння, що Європі необхідно розробити новий план та конкретний набір дій, що дозволить нам мати вагомий голос.

Тоді навіть не виникатиме питання, чи братиме Європа участь у переговорах.

Інтерв'ю з Яном Ліпавським на 24 Каналі: дивіться відео

Як на вашу думку виглядатиме такий план?

Я не можу цього коментувати, оскільки цей план наразі розробляється. Результатом цього стануть політичні консультації на найвищому рівні.

Миротворчі сили: чи можливо це

Є багато обговорень щодо можливості розміщення європейських миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню. Чи готовий уряд Чехії залучити свої підрозділи до такої місії?

Я вважаю, що зараз не час обговорювати такі деталі або навіть спекулювати на цю тему. Але ми точно знаємо, що найкраща гарантія безпеки для України – це надавати зброю та боєприпаси.

Ми допомагаємо вирівняти співвідношення "один до одного" щодо боєприпасів великого калібру. Україні потрібно більше можливостей для ударів дальньої дії, щоб захистити себе від російських атак.

Найкраща ракета – це та, яка навіть не злітає. Найкращий літак, що намагається бомбити Україну, – це той, який знищено на аеродромі ще до того, як він зміг піднятися в повітря. Це і є ті можливості дальньої дії.

Вже три роки Україна мужньо захищає себе від російських рейдерів, від імперіалістичної агресії, і в нас є всі засоби, щоб допомогти Україні захистити себе. Нам просто потрібно мати політичну волю й, звісно, це питання ресурсів. Це завжди найбільш проблемна дискусія.

Чи вважаєте ви, що Європа може допомогти Україні вести переговори з Росією з позиції сили? Як цього можна досягти?

Абсолютно. Ми повинні розвивати позицію сили. Я вважаю, що саме такий настрій панував у коридорах Мюнхенської безпекової конференції, коли я спілкувався з європейськими лідерами, але ми ще не досягли цього.

Я чех. Я вже багато зробив і продовжуватиму робити. Але, звісно, Чехія – європейська країна середнього розміру, тому я намагаюсь переконати інших продовжувати донорство в рамках чеської ініціативи з боєприпасами на 2025 рік або вжити більше заходів на рівні ЄС.

Це досить складні обговорення, проте я впевнений, що ці дні можуть принести позитивні результати.

Допомога від Чехії

Ви також згадали чеську ініціативу щодо надання Україні боєприпасів. Які ваші наступні плани щодо військової підтримки України? Що ви плануєте зробити цього року? Які ваші плани та очікування на цей рік?

Наш план – продовжувати проєкт у його нинішньому вигляді, оскільки він ефективний. Він допомагає змінити співвідношення боєприпасів, підтримуючи українську армію у захисті від атак. Тому Чехія продовжуватиме роботу за цією моделлю.

Проте нам потрібно знайти фінансування. Зокрема, щоб інші держави приєдналися. У мене немає конкретних анонсів, але ми працюємо над цим й сподіваюся, що нам вдасться досягти успіху.

Нові вимоги від Трампа

Також адміністрація Трампа хоче, щоб європейські союзники купували зброю для України, виготовлену в США. Чи готові ви? І чи вважаєте ви, що інші союзники готові купувати зброю безпосередньо у США для України?

Важливо зосередитись на тому, що Європа повинна постачати зброю в Україну.

Я не готовий обговорювати деталі, але, наприклад, у нас є 300 мільярдів заморожених російських активів. Це досить цікаві кошти, які можна було б використати для таких речей, як зброя або гуманітарна допомога для України. Нам справді варто розпочати обговорення, як можна використовувати ці кошти.

Новий пакет санкцій проти Росії

ЄС також працює над наступним пакетом санкцій проти Росії. Яка ваша позиція з цього питання? Що б ви хотіли побачити в цьому пакеті санкцій?

Чехія підтримує цей пакет санкцій, як і попередній. Чеська пропозиція, яку я намагаюся лобіювати через ЄС, полягає в обмеженні шенгену для російських дипломатів, технічного персоналу та членів їхніх сімей через велику кількість диверсій.

Торік в Європі зафіксували щонайменше 100 диверсій, які можуть бути пов'язані з Росією. Ми повинні вжити заходів, які обмежать можливості росіян для здійснення таких диверсій. Тож я активно лобіюю це.

Я радий, що Франція приєдналася до клубу країн, які підтримують цю ініціативу. Ми ще не досягли консенсусу серед 27 країн ЄС, але я вважаю це прогресом.

Росія не надає нашим дипломатам нічого навіть віддалено схожого на шенген, оскільки в цьому питанні у неї просто немає країн, з якими можна було б підписати угоди в цьому контексті.

Тож ми фактично запроваджуємо асиметричні заходи щодо Росії. Три роки агресії проти України та Європи через диверсії та інформаційну війну – я вважаю, що ми повинні діяти.