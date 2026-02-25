Полностью уничтожили главные системы ПВО врага: ССО провели успешную операцию в Крыму

ССО нанесли удары по позициям российской ПВО в Крыму. Вследствие этого россияне потеряли ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1".

Подразделения Middle strike Сил специальных операций успешно поразили позиции противовоздушной обороны врага. Об этом сообщили ССО.

Как украинские военные уничтожили системы оккупантов?

ССО в ночь на 25 февраля 2026 года успешно уничтожили системы российской ПВО в Крыму. По словам военных, подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательные элементы системы С-400.

Украинские военные уничтожили вражеское ПВО: смотрите видео

По информации военных "Панцирь-С1", который прикрывал важные объекты и позиций вражеского ПВО от дронов и ракет на малых и средних высотах также прекратил свое существование.

Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала России,

– заявили ССО.

Почему С-400 и "Панцирь" настолько важны для России?

ЗРК С-400 "Триумф" – российская модернизация советского комплекса С-300, принята на вооружение страны-террориста в 2007 году. На одной пусковой установке ЗРК можно разместить 4 ракеты, заявленный радиус действия которых до 400 километров.

Такие ракеты предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками, баллистическими целями и тому подобное. Скорость ракеты С-400 – до 4 000 километров в час.

"Панцирь-С1" предназначен для защиты объектов от самолетов, вертолетов, ракет и дронов. Его важность заключается в создании плотной зоны ПВО. Стоимость такой системы составляет около 15 миллионов долларов.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что системы С-300 и С-400 можно считать конкурентами ЗРК Patriot и по цене, и по техническим возможностям.

Что известно об успешных операциях ССО?