Вщент знищили головні системи ППО ворога: ССО провели успішну операцію в Криму
- ССО України знищили російські системи ППО С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир-С1" в Криму.
- Операція відбулася в ніч на 25 лютого 2026 року, підтверджено знищення пускової установки, радіолокаційної станції та інших елементів системи С-400.
ССО завдали ударів по позиціях російської ППО в Криму. Внаслідок цього росіяни втратили ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир-С1".
Підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій успішно уразили позиції протиповітряної оборони ворога. Про це повідомили ССО.
Як українські військові знищили системи окупантів?
ССО в ніч на 25 лютого 2026 року успішно знищили системи російської ППО в Криму. За словами військових, підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400.
Українські військові знищили ворожу ППО: дивіться відео
За інформацією військових, "Панцир-С1", який прикривав важливі об'єкти та позиції ворожої ППО від дронів і ракет на малих та середніх висотах, також припинив своє існування.
Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу Росії,
– заявили ССО.
Чому С-400 та "Панцир" настільки важливі для Росії?
ЗРК С-400 "Тріумф" – російська модернізація радянського комплексу С-300, прийнята на озброєння країни-терориста у 2007 році. На одній пусковій установці ЗРК можна розмістити 4 ракети, заявлений радіус дії яких до 400 кілометрів.
Такі ракети призначені для боротьби з літаками дальнього радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками, балістичними цілями тощо. Швидкість ракети С-400 – до 4 000 кілометрів на годину.
"Панцир-С1" призначений для захисту об'єктів від літаків, гелікоптерів, ракет та дронів. Його важливість полягає у створенні щільної зони ППО. Вартість такої системи становить близько 15 мільйонів доларів.
Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що системи С-300 та С-400 можна вважати конкурентами ЗРК Patriot і за ціною, і за технічними можливостями.
Що відомо про успішні операції ССО?
Сили спеціальних операцій України успішно провели операцію в Куп'янську, знищивши та взявши в полон російських солдатів. Українські бійці виявили окупантів у зруйнованому супермаркеті АТБ.
Українські сили уразили бурові установки "Лукойл" у Каспійському морі. Також атаковано зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" на Луганщині.
Українські військові знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в Криму. Також на Донеччині уражено склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.