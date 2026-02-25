Вщент знищили головні системи ППО ворога: ССО провели успішну операцію в Криму

ССО завдали ударів по позиціях російської ППО в Криму. Внаслідок цього росіяни втратили ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир-С1".

Підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій успішно уразили позиції протиповітряної оборони ворога. Про це повідомили ССО.

Дивіться також Російський "Іскандер" злетів у повітря: бійці ССО успішно атакували окупантів

Як українські військові знищили системи окупантів?

ССО в ніч на 25 лютого 2026 року успішно знищили системи російської ППО в Криму. За словами військових, підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400.

Українські військові знищили ворожу ППО: дивіться відео

За інформацією військових, "Панцир-С1", який прикривав важливі об'єкти та позиції ворожої ППО від дронів і ракет на малих та середніх висотах, також припинив своє існування.

Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу Росії,

– заявили ССО.

Чому С-400 та "Панцир" настільки важливі для Росії?

ЗРК С-400 "Тріумф" – російська модернізація радянського комплексу С-300, прийнята на озброєння країни-терориста у 2007 році. На одній пусковій установці ЗРК можна розмістити 4 ракети, заявлений радіус дії яких до 400 кілометрів.

Такі ракети призначені для боротьби з літаками дальнього радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками, балістичними цілями тощо. Швидкість ракети С-400 – до 4 000 кілометрів на годину.

"Панцир-С1" призначений для захисту об'єктів від літаків, гелікоптерів, ракет та дронів. Його важливість полягає у створенні щільної зони ППО. Вартість такої системи становить близько 15 мільйонів доларів.

Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що системи С-300 та С-400 можна вважати конкурентами ЗРК Patriot і за ціною, і за технічними можливостями.

Що відомо про успішні операції ССО?