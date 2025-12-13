Только хитрость и знание языка: защитники притворились россиянами, чтобы захватить оккупантов

Бойцы 63 бригады снова успешно взяли в плен оккупантов. Для этого защитники пошли на хитрость и поразили врага его же "оружием".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду.

Смотрите также Сырский назвал количество россиян, которые воюют в Украине

Как украинцы взяли в плен нескольких оккупантов?

Бойцы удивляются, как россияне их не разоблачили. В забавную историю попали воины 1 батальона 63 бригады. Они притворились россиянами и таким образом захватили двух врагов. Русский язык украинских защитников был насколько совершенен, что разоблачить их хитрость не удалось.

Еще один случай, который подтверждает важность украинского языка – оккупанты не способны повторить такую хитрость против наших воинов,

– отметили военные бригады.

"Стальным львам" сообщили, что в зоне их ответственности появился враг. Поэтому оккупантов нужно было как можно быстрее обезвредить.

Я услышал шаги, не знал, или свои, или нет. Мы подошли, они коснулись двери. Говорю "кто?". Они: "ребята, это свои, открывайте",

– поделился военный под псевдонимом "Тич".

Он добавил, что на русском ему трудно общаться, однако воины попытались пойти на хитрость, надеясь, что оккупанты им поверят. Говорят, – разговор с врагом был импровизацией.

Украинцы сначала хотели убить оккупантов, однако решили пополнить ими обменный фонд.

Цель операции 63 бригады заключалась в том, чтобы россияне не знали о том, что на той точке есть защитники. Таким путем бойцы затянули врагов в закрытое пространство и уже там рассказали, кем они являются.

Военные признались, что у них было немного волнения, "потому что не каждый день берешь врага в плен".

Что рассказали бойцы 63 бригады о взятии оккупантов в плен: видео

Как выяснилось, в плен попали взрослый военный и парень 2007 года рождения. Они просили сохранить их жизни. Молодой наемник сначала испугался, потому что слышал о якобы издевательствах украинцев над пленными. Однако позже признал, что украинцы относятся к ним хорошо.

Какие операции против врага провели Силы обороны?