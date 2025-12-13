Лише хитрість і знання мови: захисники прикинулись росіянами, щоб захопити окупантів
- Бійці 63 бригади успішно взяли в полон двох окупантів, прикинувшись росіянами.
- Полонені, серед яких був молодий хлопець 2007 року народження, визнали, що українці ставляться до них добре, незважаючи на початкові страхи.
Бійці 63 бригади знову успішно взяли в полон окупантів. Для цього захисники пішли на хитрість й уразили ворога його ж "зброєю".
Про це пише 24 Канал з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду.
Дивіться також Сирський назвав кількість росіян, які воюють в Україні
Як українці взяли в полон кількох окупантів?
Бійці дивуються, як росіяни їх не викрили. У кумедну історію потрапили воїни 1 батальйону 63 бригади. Вони прикинулися росіянами й таким чином захопили двох ворогів. Російська мова українських захисників була наскільки досконала, що викрити їхню хитрість не вдалося.
Ще один випадок, який підтверджує важливість української мови – окупанти не здатні повторити таку хитрість проти наших воїнів,
– зауважили військові бригади.
"Сталевим левам" повідомили, що в зоні їхньої відповідальності з'явився ворог. Тож окупантів потрібно було якнайшвидше знешкодити.
Я почув кроки, не знав, чи свої, чи ні. Ми підійшли, вони торкнулися дверей. Кажу "хто?". Вони: "рєбята, ето свои, откривайте",
– поділився військовий на псевдо "Тіч".
Він додав, що російською йому важко спілкуватися, однак воїни спробували піти на хитрість, надіючись, що окупанти їм повірять. Кажуть, – розмова з ворогом була імпровізацією.
Українці спочатку хотіли вбити окупантів, однак вирішили поповнити ними обмінний фонд.
Мета операції 63 бригади полягала в тому, щоб росіяни не знали про те, що на тій точці є захисники. Таким шляхом бійці затягнули ворогів у закритий простір та вже там розповіли, ким вони є.
Військові зізналися, що в них було трішки хвилювання, "бо не кожен день береш ворога в полон".
Що розповіли бійці 63 бригади про взяття окупантів у полон: відео
Як з'ясувалося, в полон потрапили дорослий військовий та хлопець 2007 року народження. Вони просили зберегти їхні життя. Молодий найманець спочатку злякався, бо чув про нібито знущання українців з полонених. Однак пізніше визнав, що українці відносяться до них добре.
Які операції проти ворога провели Сили оборони?
Українські бійці знищили критичний логістичний шлях противника у Куп'янську. Вони розбили трубу, якою окупанти пересувалися. Для цього знадобилося три тонни вибухівки.
Наразі, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, захисники проводять активну оборону в Покровсько-Мирноградській агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів під контроль України вдалося повернути близько 16 квадратних кілометрів.