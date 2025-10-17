Уже заливают бетон: спутниковые фото, как расширяют аэродром "Энгельс-2"
- Спутниковые снимки показывают, что Россия расширяет аэродром "Энгельс-2".
- Расширение включает создание 12 "парковочных мест" для стратегических бомбардировщиков и истребителей.
Появились спутниковые снимки, которые свидетельствуют: Россия расширяет свои аэродромы. Речь идет о "Энгельсе-2" в Саратовской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".
Что указывает на то, что "Энгельс-2" расширяют?
На изменения обратили внимание аналитики ресурса AviVector. Синим показано, как в северной части аэропорта заливают бетон. Красное – это работы, которые завершили в южной части. Впоследствии россияне проложили бетонную полосу вдоль участка новой рулежной дорожки.
Россия расширяет аэродром "Энгельс-2" / AviVector, фото со страницы в Х
Во время недавних земляных работ замечена разметка, которая указывает на намерение создать на этом участке 12 парковочных мест. Напомним, что о планах по расширению базы стало известно еще в мае, а первые строительные работы зафиксировали 23 марта этого года,
– написали в "Милитарном".
Там предположили, что дополнительные "паркоместа" могут быть предназначены для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, а также для фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35. И напомнили, что подобную конфигурацию площадок ранее фиксировали на авиабазе "Дягилево" в Рязанской области.
Авиабаза "Энгельс-2" относится к важнейшим узлам российской стратегической авиации: именно там базируются Ту-160. На ее территории хранится большое количество крылатых ракет и авиабомб, а оттуда неоднократно осуществлялись взлеты и запуски крылатых ракет по украинским городам,
– подчеркнуло издание.
Справка. История именно "Энгельса-2" достигает начала 1950-х годов. Тогда началось строительство нового аэродрома с бетонной взлетно-посадочной полосой. В дальнейшем, в 1954 году, создали авиационную часть. Первые бомбардировщики прибыли на новую авиабазу в течение 1955 – 1957 годов. Важно, что это единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. До "Энгельса-2" в 1930-1950 годах существовала военная школа пилотов – ее потом стали называть "Энгельс-1".
Как дела с авиацией у россиян?
17 октября оккупанты дружественным огнем сбили собственный самолет Су-30СМ. В Военно-Морских Силах Украины указали, что получили радиоперехват о возгорании двух двигателей и катапультировании экипажа самолета. ВМС предположили: захватчики могли отражать атаку БПЛА и зацепить самолет своей ПВО.
Интересно, что 15 октября российский самолет впервые "уронил" бомбу – и это произошло именно возле стратегического аэродрома в Энгельсе. Власти замалчивали инцидент.
Важно и то, что 16 октября враг мог обстрелять Николаев КАБом. Ранее управляемые авиабомбы долетали разве что до области. Воздушные силы в своем телеграм-канале написали, что на город летит КАБ, но уточнили: эксперты установят тип оружия.