З'явилися супутникові знімки, які свідчать: Росія розширює свої аеродроми. Ідеться про "Енгельс-2" у Саратовській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".

Що вказує на те, що "Енгельс-2" розширюють?

На зміни звернули увагу аналітики ресурсу AviVector. Синім показано, як у північній частині летовища заливають бетон. Червоне – це роботи, які завершили в південній частині. Згодом росіяни проклали бетонну смугу вздовж ділянки нової руліжної доріжки.



Росія розширює аеродром "Енгельс-2" / AviVector, фото зі сторінки в Х

Під час недавніх земляних робіт помічено розмітку, яка вказує на намір створити на цій ділянці 12 паркувальних місць. Нагадаємо, що про плани з розширення бази стало відомо ще в травні, а перші будівельні роботи зафіксували 23 березня цього року,

– написали в "Мілітарному".

Там припустили, що додаткові "паркомісця" можуть бути призначені для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту‑95МС і Ту‑160, а також для фронтових бомбардувальників Су‑34 і багатоцільових винищувачів Су‑35. І нагадали, що подібну конфігурацію майданчиків раніше фіксували на авіабазі "Дягілево" в Рязанській області.

Авіабаза "Енгельс-2" належить до найважливіших вузлів російської стратегічної авіації: саме там базуються Ту‑160. На її території зберігається велика кількість крилатих ракет та авіабомб, а звідти неодноразово здійснювалися злети й запуски крилатих ракет по українських містах,

– підкреслило видання.

Довідка. Історія саме "Енгельса-2" сягає початку 1950-х років. Тоді почалося будівництво нового аеродрому з бетонною злітно-посадковою смугою. Надалі, в 1954 році, створили авіаційну частину. Перші бомбардувальники прибули на нову авіабазу протягом 1955 – 1957 років. Важливо, що це єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. До "Енгельсу-2" в 1930-1950 роках існувала військова школа пілотів – її потім стали називати "Енгельс-1".

Як справи з авіацією в росіян?