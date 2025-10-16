Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Чим Росія могла вдарити по Миколаєву?

У мережі пишуть, що це міг бути КАБ. Раніше керовані авіаційні бомби прилітали тільки по Миколаївщині, але до обласного центру не долітали.

ПС не вказали конкретно, чи був це КАБ. Але розповіли, що зброю запустили з літака.

Близько 12:00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих,

– написали там.

Повітряні сили уточнили, що на місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження. Насамкінець закликали дотримуватися заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги.

Об 11:51 в телеграм-каналі ПС ішлося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Одещини. Об 11:54 написали про пуски КАБів у напрямку Чорноморського біосферного заповідника на захід від селища Лазурне на Херсонщини. Далі була загроза застосування авіаційних засобів ураження для Криворізького району на Дніпропетровщині.

І, нарешті, о 12:01 з'явилося повідомлення про КАБ курсом на Станіслав на Миколаївщині. У наступному дописі йшлося про КАБ курсом на Миколаїв.