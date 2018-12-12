Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира

Международный аэропорт "Одесса" – один из трех крупнейших в Украине, и одновременно – худший во всей Европе. Взлетно-посадочная полоса ужасная: и пилоты, и пассажиры сами снимают эти посадки, мол, посмотрите, как страшно.

Еще с конца двухтысячных Одесскую взлетку сравнивали со "стиральной доской". После десяти лет начались ремонтные работы. Губернатор Степанов и мэр Труханов целого премьера пригласили.

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"Нам нужно более 1,6 миллиарда, но я глубоко убежден в том, что мы найдем этот ресурс для того, чтобы ориентировочно через 30 месяцев одесситы получили новую взлетно-посадочную полосу, и не только одесситы, но и вся Украина. Ведь сейчас есть много потребностей авиасообщения Одессы со всем миром", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман

Это было 8 сентября 2017 года. Премьер сунул себе капсулу в землю и поехал. Все были такие счастливые, что даже не заметили – новая взлетно-посадочная полоса на плане ничем не отличается от нынешней. Александр Капустин из общественного совета при Одесской облгосадминистрации пояснил, что первоначальный проект взлетно-посадочной полосы предусматривал ее длину – 3200 метров. Никто понятия не имел, что его урезали на четыреста метров.

Общественный совет областной администрации кинулся писать письма, и просить изменить проект. 2800 – слишком мало, сделайте хотя бы 3000. Но взлетно-посадочная полоса и без того уже успела подорожать почти в полтора раза. Почему 2800 это мало? Пилот Вадим Громов летает из Одессы на Boeing-737. Любой большой самолет требует для взлета хотя бы три километра. В истории одесского аэропорта был один единственный случай, когда здесь сел современный большой самолет. "Манчестер-Юнайтед" должен был сыграть в Одессе футбольный матч с луганской "Зарей". Хочешь не хочешь, пришлось лететь.

Одесский аэропорт

Спецоперация королевских ВВС Великобритании – это единственный вариант, как посадить в Одессе большой лайнер! Английские пилоты сперва прилетели в Одессу без футболистов – просто проверить, возможна ли эта посадка вообще. И чем же будет отличаться новая взлетно-посадочная полоса от старой? А ничем!

Поймать министра транспорта и инфраструктуры в Киеве не так легко, как могли бы подумать журналисты. Командировки, командировки, военное положение – в конце концов они встретились с Владимиром Омеляном в кулуарах транспортной бизнес-конференции в отеле "Хайятт". Он подтвердил, что действительно в системе государственных закупок ProZorro не было конкурса на строительство взлетно-посадочной полосы в Одессе.



Владимир Омелян

"Тендер был проведен ранее. Если мы бы хотели сейчас проводить тендер по ProZorro, мы имели бы тот же эффект по средствам, но потеряли бы еще год времени. Я думаю, что это много и для одесситов, и для всех остальных. Тем не менее, если у вас есть любые вопросы к качеству работ, к стоимости работ, мы с радостью вас пригласим на одесский аэродром и предоставим всю информацию, которая вас интересует", – сказал Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Омелян также ответил, почему взлетно-посадочная полоса такая короткая.

На самом деле, мы исходили из той простой логики, какова длина полосы нужна для Одессы. Для региональных и даже дальнемагистральных самолетов 2800 хватает, и здесь не будет никаких проблем для того, чтобы Одесса стала южноукраинским хабом,

– ответил Министр транспорта и инфраструктуры Украины

И тут министр сказал неправду. Самый распространенный дальнемагистральный самолет – Boeing-747. Длина разбега на взлете – 3 километра. Современный Boeing-777 – от 3 до 3,5, в зависимости от модификации. Но вот его прямой конкурент – Эйрбас А330. Длина разбега – 2700. Это только длина разбега, а самолет не может разгоняться от травы до травы, ему нужен запас расстояния. Вадим Громов подчеркнул, если бы в Одессу хотели заводить современные самолеты, наземный персонал надо было бы готовить уже сейчас. Этого никто не делает, потому что авиачиновники прекрасно знают, что никаких новых рейсов Одесса не получит.

Строительство взлетной полосы для аэропорта "Одесса"

Длина взлетно-посадочной полосы не меняется – было 2800, и будет тоже 2800. Категория безопасности полетов как была вторая до реконструкции, так и останется после нее. За два с лишним миллиарда не меняется ничего, кроме покрытия!

Кто же получил золотой подряд на два миллиарда – смотрите в программе.