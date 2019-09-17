Активисты блокируют российские вагоны с углем на Львовщине: детали и фотодоказательства

Продолжается это уже полторы недели. Активисты требуют объяснений: каким образом уголь из страны-агрессора оказалась на западной Украине. И пока происхождение угля будут определять правоохранители, активисты круглосуточно дежурят возле колеи.

Вагоны с надписью "Росийские Железные Дороги" на станции Сосновка активисты заметили еще первого сентября.

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Участники боевых действий, шахтеры и жители остановили поезд и начали бессрочную акцию протеста. Недалеко от станции активисты устроили палаточный городок и начали круглосуточное дежурство.

Российские вагоны с углем на Львовщине: фото с фейсбук-страницы Сергея Семенченко

Все вагоны отсюда видны, как на ладони. "Они (российские вагоны – 24 канал) прикрывают украинскими вагонами, но мы уже научились, знаем, что нужно снизу посмотреть, также по звуку различаем, где простой грузовой, а где порожняк", – говорит активист Борис Бортник.

По словам активистов, директор обогатительного предприятия, куда ехали вагоны, не скрывает, что топливо российского происхождения. Но чтобы пикетчики закрыли на это глаза, предлагал сделку.

Какое соглашение предлагал директор предприятия: смотрите видео 24 канала

Журналисты 24 канала тоже попытались пообщаться с руководством Червоноградской обогатительной фабрики. Но на контакт с нами никто так и не вышел.

В областной администрации ждут заключения экспертизы в Киеве. Так должны выяснить происхождение угля. Активисты же обещают не пропустить ни одного из 64 вагонов, пока не получат ответы на все вопросы.

Взамен в Службе безопасности Украины и полиции ситуацию пока не комментируют.