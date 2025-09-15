Прежде чем возглавить Бюро экономической безопасности Украины, Александр Цивинский проходил полиграф. Он согласился на такой шаг для снятия сомнений относительно рисков для безопасности страны, в частности, из-за возможного российского гражданства у его отца.

Александр Цивинский отметил в интервью 24 Каналу, что по результатам проведения проверки специалист должен был дать ответ на вопрос касаемо его взаимодействия с отцом и осведомленности, имеет ли тот гражданство России.

Что было бы, если бы у отца обнаружили гражданство России?

Глава БЭБ отметил, что все вопросы, которые ему были поставлены, касались исключительно любого взаимодействия с представителями страны-агрессора. Прежде всего речь шла о той информации, которую Цивинский предоставлял о своем отце.

Таким, по его словам, был ключевой смысл вопросов, которые ставил полиграфолог, хотя они и были достаточно специфическими.

Он рассказал, что его отец 30 лет живет в Украине. Так сложилось, что они уже очень длительное время не общаются. Поэтому Александр Цивинский не знает, есть у его отца российское гражданство или нет.

Однако, даже если бы они поддерживали связь и оказалось, что его отец действительно имеет гражданство России, по мнению главы БЭБ, риски для государства были бы нулевыми.

Даже если бы он и был гражданином страны-агрессора, получив это гражданство в 1995 году, он 30 лет живет в Украине – где-то с 1995 или 1994 года... Мне даже трудно придумать потенциально какой-то риск,

– заявил Цивинский.

Он добавил, что не встречался с сотрудниками СБУ, которая и подала информацию о возможных рисках для безопасности страны касаемо его работы в БЭБ.

