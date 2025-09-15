Александр Цивинский отметил в интервью 24 Каналу, что по результатам проведения проверки специалист должен был дать ответ на вопрос касаемо его взаимодействия с отцом и осведомленности, имеет ли тот гражданство России.
Что было бы, если бы у отца обнаружили гражданство России?
Глава БЭБ отметил, что все вопросы, которые ему были поставлены, касались исключительно любого взаимодействия с представителями страны-агрессора. Прежде всего речь шла о той информации, которую Цивинский предоставлял о своем отце.
Таким, по его словам, был ключевой смысл вопросов, которые ставил полиграфолог, хотя они и были достаточно специфическими.
Он рассказал, что его отец 30 лет живет в Украине. Так сложилось, что они уже очень длительное время не общаются. Поэтому Александр Цивинский не знает, есть у его отца российское гражданство или нет.
Однако, даже если бы они поддерживали связь и оказалось, что его отец действительно имеет гражданство России, по мнению главы БЭБ, риски для государства были бы нулевыми.
Даже если бы он и был гражданином страны-агрессора, получив это гражданство в 1995 году, он 30 лет живет в Украине – где-то с 1995 или 1994 года... Мне даже трудно придумать потенциально какой-то риск,
– заявил Цивинский.
Он добавил, что не встречался с сотрудниками СБУ, которая и подала информацию о возможных рисках для безопасности страны касаемо его работы в БЭБ.
Что известно о назначении Цивинского главой БЭБ?
- В июне Комиссия по избранию директора Бюро экономической безопасности определила Александра Цивинского как победителя. Он получил решающую поддержку, обойдя конкурентов.
- Однако 30 июня Кабмин не поддержал его назначение, аргументировав определенными "оценками безопасности" СБУ, в частности, тем, что у Цивинского есть родственники с российским гражданством. Однако комиссия повторно подала его кандидатуру.
- Чтобы снять все сомнения относительно своей кандидатуры, Цивинский согласился пройти проверку на полиграфе. И уже 6 августа после надлежащих проверок Кабмин назначил его на должность руководителя БЭБ.