Олександр Цивінський зауважив в інтерв'ю 24 Каналу, що за результатами проведення перевірки спеціаліст мав дати відповідь на питання щодо його взаємодії з батьком та обізнаності, чи має той громадянство Росії.
Що було б, якби у батька виявили громадянство Росії?
Глава БЕБ зазначив, що всі питання, які йому були поставлені, стосувалися винятково будь-якої взаємодії з представниками країни-агресорки. Насамперед йшлося щодо тієї інформації, яку Цивінський надавав про свого батька.
Таким, за його словами, був ключовий зміст питань, які ставив поліграфолог, хоч вони й були досить специфічними.
Він розповів, що його батько 30 років живе в Україні. Так склалося, що вони вже дуже тривалий час не спілкуються. Тож Олександр Цивінський не знає, є у його батька російське громадянство чи ні.
Однак, навіть якби вони підтримували зв'язок і виявилося, що його батько справді має громадянство Росії, на думку очільника БЕБ, ризики для держави були б нульовими.
Навіть якби він і був громадянином країни-агресора, отримавши це громадянство в 1995 році, він 30 років живе в Україні – десь з 1995 чи 1994 року... Мені навіть важко вигадати потенційно якийсь ризик,
– заявив Цивінський.
Він додав, що не мав зустрічей зі співробітниками СБУ, яка й подала інформацію про можливі безпекові ризики щодо його роботи у БЕБ.
Що відомо про призначення Цивінського главою БЕБ?
- У червні Комісія з обрання директора Бюро економічної безпеки визначила Олександра Цивінського як переможця. Він отримав вирішальну підтримку, обійшовши конкурентів.
- Однак 30 червня Кабмін не підтримав його призначення, аргументувавши певними "безпековими оцінками" СБУ, зокрема, тим, що у Цивінського є родичі з російським громадянством. Однак комісія повторно подала його кандидатуру.
- Аби зняти усі сумніви щодо своєї кандидатури, Цивінський погодився пройти перевірку на поліграфі. І вже 6 серпня після належних перевірок Кабмін призначив його на посаду керівника БЕБ.