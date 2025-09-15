Олександр Цивінський зауважив в інтерв'ю 24 Каналу, що за результатами проведення перевірки спеціаліст мав дати відповідь на питання щодо його взаємодії з батьком та обізнаності, чи має той громадянство Росії.

Читайте також Обдурити поліграф може будь-хто, – директор БЕБ розповів, як проходив "детектор брехні"

Що було б, якби у батька виявили громадянство Росії?

Глава БЕБ зазначив, що всі питання, які йому були поставлені, стосувалися винятково будь-якої взаємодії з представниками країни-агресорки. Насамперед йшлося щодо тієї інформації, яку Цивінський надавав про свого батька.

Таким, за його словами, був ключовий зміст питань, які ставив поліграфолог, хоч вони й були досить специфічними.

Повне інтерв'ю з директором Бюро економічної безпеки читайте о 20:00 на 24 Каналі. Не пропустіть!

Він розповів, що його батько 30 років живе в Україні. Так склалося, що вони вже дуже тривалий час не спілкуються. Тож Олександр Цивінський не знає, є у його батька російське громадянство чи ні.

Однак, навіть якби вони підтримували зв'язок і виявилося, що його батько справді має громадянство Росії, на думку очільника БЕБ, ризики для держави були б нульовими.

Навіть якби він і був громадянином країни-агресора, отримавши це громадянство в 1995 році, він 30 років живе в Україні – десь з 1995 чи 1994 року... Мені навіть важко вигадати потенційно якийсь ризик,

– заявив Цивінський.

Він додав, що не мав зустрічей зі співробітниками СБУ, яка й подала інформацію про можливі безпекові ризики щодо його роботи у БЕБ.

Що відомо про призначення Цивінського главою БЕБ?