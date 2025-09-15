Директор БЕБ припустив сценарій, якби у його батька підтвердили російське громадянство
- Олександр Цивінський перед призначенням на посаду директора Бюро економічної безпеки пройшов поліграф для зняття сумнівів щодо безпекових ризиків, пов'язаних з можливим громадянством Росії у його батька.
- Сам Цивінський заявив, що не знає, чи має батько російське громадянство. Також він припустив, чи є якісь загрози, якби це виявилося правдою.
Перш ніж очолити Бюро економічної безпеки України, Олександр Цивінський проходив поліграф. Він погодився на такий крок для зняття сумнівів щодо безпекових ризиків, зокрема, через можливе російське громадянства у його батька.
Олександр Цивінський зауважив в інтерв'ю 24 Каналу, що за результатами проведення перевірки спеціаліст мав дати відповідь на питання щодо його взаємодії з батьком та обізнаності, чи має той громадянство Росії.
Що було б, якби у батька виявили громадянство Росії?
Глава БЕБ зазначив, що всі питання, які йому були поставлені, стосувалися винятково будь-якої взаємодії з представниками країни-агресорки. Насамперед йшлося щодо тієї інформації, яку Цивінський надавав про свого батька.
Таким, за його словами, був ключовий зміст питань, які ставив поліграфолог, хоч вони й були досить специфічними.
Він розповів, що його батько 30 років живе в Україні. Так склалося, що вони вже дуже тривалий час не спілкуються. Тож Олександр Цивінський не знає, є у його батька російське громадянство чи ні.
Однак, навіть якби вони підтримували зв'язок і виявилося, що його батько справді має громадянство Росії, на думку очільника БЕБ, ризики для держави були б нульовими.
Навіть якби він і був громадянином країни-агресора, отримавши це громадянство в 1995 році, він 30 років живе в Україні – десь з 1995 чи 1994 року... Мені навіть важко вигадати потенційно якийсь ризик,
– заявив Цивінський.
Він додав, що не мав зустрічей зі співробітниками СБУ, яка й подала інформацію про можливі безпекові ризики щодо його роботи у БЕБ.
Що відомо про призначення Цивінського главою БЕБ?
- У червні Комісія з обрання директора Бюро економічної безпеки визначила Олександра Цивінського як переможця. Він отримав вирішальну підтримку, обійшовши конкурентів.
- Однак 30 червня Кабмін не підтримав його призначення, аргументувавши певними "безпековими оцінками" СБУ, зокрема, тим, що у Цивінського є родичі з російським громадянством. Однак комісія повторно подала його кандидатуру.
- Аби зняти усі сумніви щодо своєї кандидатури, Цивінський погодився пройти перевірку на поліграфі. І вже 6 серпня після належних перевірок Кабмін призначив його на посаду керівника БЕБ.