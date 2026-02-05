Защищал до последнего: из-за тяжелых ранений в больнице умер военный Александр Граневич
- Александр Граневич умер в больнице 28 января 2026 года от ранений, полученных 24 декабря 2025 года.
- Он служил в зенитном ракетном дивизионе и выполнял обязанности по борьбе с беспилотными аппаратами.
В результате серьезных ранений, которые получил на фронте, в конце января в больнице умер военный из Барышевки Киевской области Александр Граневич.
Тяжелое ранение защитник получил в Донецкой области еще в конце 2025 года. Об этом сообщает Барышевский поселковый совет.
Что известно о смерти защитника?
Согласно обнародованной информации, Александра Граневича призвали на военную службу еще в июне 2024 года, мужчина принял присягу и мужественно выполнял воинский долг, защищая Родину.до последнего.
После длительного ожидания домой на щите возвращается Защитник Украины – Граневич Александр Викторович, старший солдат, мастер 2 отделения перехватчиков беспилотных летательных аппаратов 1 взвода перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона в/ч А4948,
– говорится в сообщении.
По данным поселкового совета, защитник получил тяжелое ранение 24 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Сергеевка Покровского района Донецкой области, в результате чего умер около месяца спустя.
Александр умер 28 января 2026 года в медицинском учреждении. Объясняют, что его смерть связана с выполнением обязанностей военной службы. С бойцом попрощались в среду, 4 февраля, в его родном селе Остролучье.
Кто еще погиб за Украину?
Недавно стало известно, что на войне против России погиб младший сержант из Ивано-Франковской области Тарас Мостовой. Более года военный считался пропавшим без вести после выполнения боевого задания.
К слову, также после года пребывания в статусе "без вести пропавший" официально подтвердилась гибель защитника Украины из Дрогобыча, что во Львовской области – Сергея Кириченко. Воина мобилизовали в 2024 году.
Напомним, в конце января Черниговская область попрощалась сразу с пятью защитниками Украины. Четверо из них погибли в результате ранений в бою, а еще один военный умер во время боевого слаживания.