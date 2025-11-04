Выполнял боевое задание: в Харьковской области погиб защитник Александр Ященко

Россия забрала жизнь украинского защитника Александра Ященко из Полтавской области. Он погиб в Харьковской области, сдерживая противника.

Трагедия произошла в конце прошлого месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новосанжарскую общину.

Что известно о гибели защитника?

По данным общины, 26 октября во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Ковалевка Харьковской области погиб уроженец Великого Кобелячка, солдат Александр Владимирович Ященко.

Александр был водителем-электриком отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. До мобилизации, согласно обнародованной информации, мужчина работал учителем в Великокобелячковской школе.

Низко склоняем головы в скорби перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль утраты с родными и близкими Защитника Украины. Слава Герою Украины! Светлая и вечная память,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Александру Ященко.

