Похоронили другого военного: в Хмельницкой области во второй раз попрощались с Александром Охоцким

Похороны защитника Украины Александра Охоцкого состоялись 31 октября. Ранее в результате технической ошибки на территории громады похоронили другого военнослужащего.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Летичевский поселковый совет.

Смотрите также Во Львове накануне Дня всех святых зажгли свечи на могилах военных: сильные фото

Что известно о прощании с воином Александром Охоцким?

Из-за ошибки на территории Летичевской поселковой общины Хмельницкой области было похоронено не тело воина Александра Охоцкого, а другого военнослужащего.

После выяснения обстоятельств и проведенных мероприятий, тело другого защитника передано для перезахоронения в месте, определенном его семьей,

– объяснили в совете.

Захоронение Охоцкого состоялось 31 октября. Мужчина стал в ряды защитников Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

За мужество и отвагу во время выполнения боевых задач награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой крест".

"Жизнелюб, оптимист, шутник, человек доброй души и приветливого характера, он наполнял мир позитивом и радостью. Таким Александр останется в памяти всех, с кем пересекались его жизненные дороги", – описали защитника в поселковом совете.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Охоцкого. Вечная память Герою!

Каких воинов потеряла Украина?