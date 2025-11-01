Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Летичевский поселковый совет.

Что известно о прощании с воином Александром Охоцким?

Из-за ошибки на территории Летичевской поселковой общины Хмельницкой области было похоронено не тело воина Александра Охоцкого, а другого военнослужащего.

После выяснения обстоятельств и проведенных мероприятий, тело другого защитника передано для перезахоронения в месте, определенном его семьей,

– объяснили в совете.

Захоронение Охоцкого состоялось 31 октября. Мужчина стал в ряды защитников Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

За мужество и отвагу во время выполнения боевых задач награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой крест".

"Жизнелюб, оптимист, шутник, человек доброй души и приветливого характера, он наполнял мир позитивом и радостью. Таким Александр останется в памяти всех, с кем пересекались его жизненные дороги", – описали защитника в поселковом совете.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Охоцкого. Вечная память Герою!

