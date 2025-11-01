Поховали іншого військового: на Хмельниччині вдруге попрощалися з Олександром Охоцьким

Поховання захисника України Олександра Охоцького відбулося 31 жовтня. Раніше внаслідок технічної помилки на території громади поховали іншого військовослужбовця.

Що відомо про прощання з воїном Олександром Охоцьким?

Через помилку на території Летичівської селищної громади на Хмельниччині було поховано не тіло воїна Олександра Охоцького, а іншого військовослужбовця.

Після з'ясування обставин та проведених заходів, тіло іншого захисника передано для перепоховання у місці, визначеному його родиною,

– пояснили в раді.

Поховання Охоцького відбулося 31 жовтня. Чоловік став до лав захисників України з перших днів повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

За мужність і відвагу під час виконання бойових завдань нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".

"Життєлюб, оптиміст, жартівник, людина доброї душі та привітної вдачі, він наповнював світ позитивом і радістю. Таким Олександр залишиться у пам'яті всіх, з ким перетинались його життєві дороги", – описали захисника в селищній раді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Охоцького. Вічна пам'ять Герою!

