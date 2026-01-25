Сорвался с 20 метров: на энергообъекте в Киеве погиб спасатель Александр Питайчук
- На энергообъекте в Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук, сорвавшись с высоты 20 метров.
- Александр Питайчук был 31-летним работником Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС.
На одном из энергетических объектов Киева 25 января погиб спасатель-верхолаз ГСЧС Александр Питайчук. Во время аварийно-восстановительных работ чрезвычайник сорвался с высоты 20 метров.
В результате падения он получил смертельные травмы. Об этом сообщили глава МВД Украины Игорь Клименко и ГСЧС.
Что известно о гибели спасателя?
Как рассказали в ГСЧС, Александр Питайчук служил в Главном мобильном спасательном центре быстрого реагирования ГСЧС. На момент гибели ему был 31 год.
Отмечается, что во время работ спасатель-верхолаз сорвался с высоты 20 метров и погиб. Коллеги вспоминают Александра Питайчука как смелого, преданного своему делу человека, который всегда работал там, где было опаснее всего.
Эта служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизнь нашего коллеги. Выражаю искренние соболезнования родным и близким,
– написал Клименко.
В ГСЧС также отметили, что спасатели ежедневно работают на высоте, под обстрелами, в холоде и огне, чтобы как можно быстрее восстановить критическую инфраструктуру и помочь людям. Одним из таких был и Александр Питайчук.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя. Вечная память и почет.
Кого недавно потеряла Украина?
Военный Евгений Верес пал 20 января 2026 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Он командовал минометным отделением огневой поддержки и был отмечен несколькими наградами.
На Харьковщине в результате вражеского обстрела погиб оператор БПЛА Виктор Кушнир из Кривого Рога. У 28-летнего военного остались жена и двое детей.
Бывший глава "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб 21 января. Произошло это из-за поражения током при исполнении служебных обязанностей.