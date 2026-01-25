Сорвался с 20 метров: на энергообъекте в Киеве погиб спасатель Александр Питайчук

На одном из энергетических объектов Киева 25 января погиб спасатель-верхолаз ГСЧС Александр Питайчук. Во время аварийно-восстановительных работ чрезвычайник сорвался с высоты 20 метров.

В результате падения он получил смертельные травмы. Об этом сообщили глава МВД Украины Игорь Клименко и ГСЧС.

Что известно о гибели спасателя?

Как рассказали в ГСЧС, Александр Питайчук служил в Главном мобильном спасательном центре быстрого реагирования ГСЧС. На момент гибели ему был 31 год.

Отмечается, что во время работ спасатель-верхолаз сорвался с высоты 20 метров и погиб. Коллеги вспоминают Александра Питайчука как смелого, преданного своему делу человека, который всегда работал там, где было опаснее всего.

Эта служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизнь нашего коллеги. Выражаю искренние соболезнования родным и близким,

– написал Клименко.

В ГСЧС также отметили, что спасатели ежедневно работают на высоте, под обстрелами, в холоде и огне, чтобы как можно быстрее восстановить критическую инфраструктуру и помочь людям. Одним из таких был и Александр Питайчук.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя. Вечная память и почет.

Кого недавно потеряла Украина?