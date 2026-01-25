Зірвався з 20 метрів: на енергооб'єкті в Києві загинув рятувальник Олександр Питайчук
На одному з енергетичних об'єктів Києва 25 січня загинув рятувальник-верхолаз ДСНС Олесандр Питайчук. Під час аварійно-відновлювальних робіт надзвичайник зірвався з висоти 20 метрів.
Внаслідок падіння він отримав смертельні травми. Про це повідомили очільник МВС України Ігор Клименко та ДСНС.
Що відомо про загибель рятувальника?
Як розповіли в ДСНС, Олександр Питайчук служив у Головному мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС. На момент загибелі йому був 31 рік.
Зазначається, що під час робіт рятувальник-верхолаз зірвався з висоти 20 метрів і загинув. Колеги згадують Олександра Питайчука як сміливу, віддану своїй справі людину, яка завжди працювала там, де було найнебезпечніше.
Ця служба завжди пов'язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким,
– написав Клименко.
У ДСНС також наголосили, що рятувальники щодня працюють на висоті, під обстрілами, у холоді та вогні, щоб якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру і допомогти людям. Одним з таких був і Олександр Питайчук.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника. Вічна пам'ять і шана.
Кого нещодавно втратила Україна?
Військовий Євгеній Верес поліг 20 січня 2026 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Він командував мінометним відділенням вогневої підтримки та був відзначений кількома нагородами.
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув оператор БпЛА Віктор Кушнір із Кривого Рогу. У 28-річного військового залишилися дружина та двоє дітей.
Колишній очільник "Укренерго" Олексій Брехт загинув 21 січня. Сталось це через ураження струмом під час виконання службових обов'язків.