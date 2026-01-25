Укр Рус
24 Канал Новини України Зірвався з 20 метрів: на енергооб'єкті в Києві загинув рятувальник Олександр Питайчук
25 січня, 15:33
2

Зірвався з 20 метрів: на енергооб'єкті в Києві загинув рятувальник Олександр Питайчук

Дарія Черниш
Основні тези
  • На енергооб'єкті в Києві загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, зірвавшись з висоти 20 метрів.
  • Олександр Питайчук був 31-річним працівником Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

На одному з енергетичних об'єктів Києва 25 січня загинув рятувальник-верхолаз ДСНС Олесандр Питайчук. Під час аварійно-відновлювальних робіт надзвичайник зірвався з висоти 20 метрів.

Внаслідок падіння він отримав смертельні травми. Про це повідомили очільник МВС України Ігор Клименко та ДСНС.

Дивіться також Загинув, повертаючи людям світло: колеги та друзі згадують Олексія Брехта 

Що відомо про загибель рятувальника?

Як розповіли в ДСНС, Олександр Питайчук служив у Головному мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС. На момент загибелі йому був 31 рік. 

Зазначається, що під час робіт рятувальник-верхолаз зірвався з висоти 20 метрів і загинув. Колеги згадують Олександра Питайчука як сміливу, віддану своїй справі людину, яка завжди працювала там, де було найнебезпечніше.

Ця служба завжди пов'язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким,
– написав Клименко.

У ДСНС також наголосили, що рятувальники щодня працюють на висоті, під обстрілами, у холоді та вогні, щоб якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру і допомогти людям. Одним з таких був і Олександр Питайчук.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника. Вічна пам'ять і шана.

Кого нещодавно втратила Україна?

  • Військовий Євгеній Верес поліг 20 січня 2026 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Він командував мінометним відділенням вогневої підтримки та був відзначений кількома нагородами. 

  • На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув оператор БпЛА Віктор Кушнір із Кривого Рогу. У 28-річного військового залишилися дружина та двоє дітей. 

  • Колишній очільник "Укренерго" Олексій Брехт загинув 21 січня. Сталось це через ураження струмом під час виконання службових обов'язків.