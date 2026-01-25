Зірвався з 20 метрів: на енергооб'єкті в Києві загинув рятувальник Олександр Питайчук

На одному з енергетичних об'єктів Києва 25 січня загинув рятувальник-верхолаз ДСНС Олесандр Питайчук. Під час аварійно-відновлювальних робіт надзвичайник зірвався з висоти 20 метрів.

Внаслідок падіння він отримав смертельні травми. Про це повідомили очільник МВС України Ігор Клименко та ДСНС.

Що відомо про загибель рятувальника?

Як розповіли в ДСНС, Олександр Питайчук служив у Головному мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС. На момент загибелі йому був 31 рік.

Зазначається, що під час робіт рятувальник-верхолаз зірвався з висоти 20 метрів і загинув. Колеги згадують Олександра Питайчука як сміливу, віддану своїй справі людину, яка завжди працювала там, де було найнебезпечніше.

Ця служба завжди пов'язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким,

– написав Клименко.

У ДСНС також наголосили, що рятувальники щодня працюють на висоті, під обстрілами, у холоді та вогні, щоб якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру і допомогти людям. Одним з таких був і Олександр Питайчук.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника. Вічна пам'ять і шана.

