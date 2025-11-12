Перед избранием меры пресечения Чернышов приехал в ГУР, – СМИ
- Бывшего главу НАК "Нафтогаз" и экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышева подозревают в незаконном обогащении.
- 12 ноября фигурант якобы приехал в здание ГУР.
Бывшего главу НАК "Нафтогаз" и экс-вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева подозревают в незаконном обогащении. В среду, 12 ноября, он приехал в здание ГУР МОУ.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает 24 Канал. Интересно, что ходатайство об избрании меры пресечения для фигуранта еще не поступали в суд.
Что известно о визите Чернышова в ГУР?
По данным УП, экс-вице-премьер-министр приехал в здание Главного управления разведки перед избранием ему меры пресечения. Однако подробности визита пока неизвестны.
Журналисты предположили, что это может быть связано с попыткой побега из страны, поскольку якобы именно ГУР занималось возвращением Чернышова в Украину во время предыдущего скандала в июне.
Собеседники УП в ВАКС сообщили, что ходатайство об избрании меры пресечения для Чернышова еще не поступали в суд,
– говорится в материале.
Чернышов приехал в ГУР / Фото УП
В чем подозревают экс-вице-премьер-министра?
- Напомним, летом Чернышеву сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
- Однако после избрания меры пресечения экс-вице-премьер-министр вышел под залог в 120 миллионов гривен.
- Теперь глава НАК "Нафтогаз" стал фигурантом операции НАБУ и САП "Мидас". Чернышов якобы имел кодовое имя "Че Гевара" и был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где осуществляли легализацию средств, полученных преступным путем.