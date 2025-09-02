Украина продолжает терять своих верных сыновей и дочерей. На фронте очередная потеря – погиб 24-летний солдат из Ивано-Франковска Алексей Семкив.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Руслана Марцинкива.

Что известно о павшем воине?

Алексей "Эверест" Семкив родился 22 декабря 2000 года.

Он был разведчиком 3 разведывательного отделения разведывательного взвода 2 штурмового батальона

Воин пропал без вести 4 августа во время выполнения боевого задания.

Похоронят его в среду, 3 сентября.

В 10:30 пройдет прощание возле дома павшего воина на улице Федьковича. А в 11 часов начнется прощание в соборе Преображения Господня.

Похоронят защитника на кладбище "Демьянов Лаз".

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и друзьям павшего защитника Украины. Светлая и вечная память!

