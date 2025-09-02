Очередная потеря для Украины: на фронте погиб солдат из Ивано-Франковска Алексей Семкив
- На фронте погиб солдат из Ивано-Франковска Алексей Семкив, известный как "Эверест".
- Он был разведчиком.
Украина продолжает терять своих верных сыновей и дочерей. На фронте очередная потеря – погиб 24-летний солдат из Ивано-Франковска Алексей Семкив.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Руслана Марцинкива.
Что известно о павшем воине?
Алексей "Эверест" Семкив родился 22 декабря 2000 года.
Он был разведчиком 3 разведывательного отделения разведывательного взвода 2 штурмового батальона
Воин пропал без вести 4 августа во время выполнения боевого задания.
Похоронят его в среду, 3 сентября.
В 10:30 пройдет прощание возле дома павшего воина на улице Федьковича. А в 11 часов начнется прощание в соборе Преображения Господня.
Похоронят защитника на кладбище "Демьянов Лаз".
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и друзьям павшего защитника Украины. Светлая и вечная память!
Последние потери Украины на войне
На фронте погиб 24-летний защитник из Закарпатья Юрий Уршанский. Он был командиром самоходной артиллерийской батареи и пал в Запорожье.
Украинский художник Кирилл Гринев тоже погиб на фронте. В прошлом году он был ранен во время выполнения задания в Покровском районе Донецкой области.
В боях в Донецкой области погиб воин из Львовской области Владимир Дендура. Он отправился на фронт сразу после празднования своего 19-летия.