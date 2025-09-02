Укр Рус
Чергова втрата для України: на фронті загинув солдат з Івано-Франківська Олексій Семків
2 вересня, 07:24
2

Чергова втрата для України: на фронті загинув солдат з Івано-Франківська Олексій Семків

Софія Рожик
Основні тези
  • На фронті загинув солдат з Івано-Франківська Олексій Семків, відомий як "Еверест".
  • Він був розвідником.

Україна продовжує втрачати свої вірних синів та дочок. На фронті чергова втрата – загинув 24-річний солдат з Івано-Франківська Олексій Семків.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Руслана Марцінківа.

Що відомо про полеглого воїна?

Олексій "Еверест" Семків народився 22 грудня 2000 року. 

Він був розвідником 3 розвідувального відділення розвідувального взводу 2 штурмового батальйону

Воїн зник безвісти 4 серпня під час виконання бойового завдання.

Поховають його у середу, 3 вересня. 

О 10:30 пройде прощання біля дому полеглого воїна на вулиці Федьковича. А об 11 годині розпочнеться прощання у соборі Преображення Господнього.

Поховають оборонця на кладовищі "Дем'янів Лаз".

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та друзям полеглого захисника України. Світла та вічна пам'ять!

Останні втрати України на війні

  • На фронті загинув 24-річний захисник із Закарпаття Юрій Уршанський. Він був командиром самохідної артилерійської батареї та поліг на Запоріжжі.

  • Український художник Кирило Гриньов теж загинув на фронті. Минулого року він був поранений під час виконання завдання в Покровському районі Донецької області.

  • У боях на Донеччині загинув воїн зі Львівщини Володимир Дендура. Він вирушив на фронт одразу після святкування свого 19-річчя.