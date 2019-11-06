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      Алексей Кучер стал новым главой Харьковской ОГА: что о нем известно

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      Алексей Кучер - новый глава Харьковской ОГА: биография декларация
      Алексей Кучер / Сайт города Лозовая

      Президент Украины Владимир Зеленский представил Алексея Кучера новым главой Харьковской облгосадминистрации. Произошло это 6 ноября во время рабочего визита гаранта на Харьковщину.

      Во время представления Владимир Зеленский поблагодарил Харьковщину за теплый прием.

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      Говорят, что Харьковщина – непростой регион, однако люди, которых видел – очень простые, нормальные и умные. Харьков показал в начале войны, как они защищали независимость. Поэтому я каждого харьковчанина, кто принимал в этом участие, хочу поблагодарить. Вы все – молодцы,
      – отметил гарант.

      20 октября Кабмин согласовал кандидатуру Кучера на должность руководителя Харьковской области. 5 ноября указ о его назначении подписал Президент Владимир Зеленский. Документ получил №806.Зеленський, президент, Харківська ОДА, Олексій Кучер
      Указ Зеленского о назначении Кучера главой Харьковской ОГА

      На должности главы Харьковской ОГА Алексей Кучер сменил Юлию Светличную. Последняя претендует на должность заместителя секретаря СНБО и подала в НАПК соответствующую декларацию.

      Что известно об Алексее Кучере

      Родился он 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. По образованию является адвокатом и проживает в Харькове. Женат на Виктории Кучер. Также имеет двух дочерей – Амелию и Стефанию.

      До последнего времени был нардепом от "Слуги народа" – победил в мажоритарном округе №179 в Харьковской области (набрал 50,61% голосов избирателей, что почти втрое больше ближайшего соперника — председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова). В парламенте Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики. Когда Кучера назначат главой Харьковской ОГА, Рада должна будет досрочно прекратить его депутатские полномочия, а в округе №179 должны пройти промежуточные выборы.

      Рада, Верховна Рада, Кучер, Слуга народу, Харківська ОДА
      Алексей Кучер в Раде / Фото: UA:Харьков 

      До своего избрания в Раду длительное время работал юристом. В частности, принимал участие в некоторых резонансных делах – защищал скандального харьковского судью Сергея Лазюка, который погорел на взятке, и Владимира Литвина по делу "рюкзаков Авакова" (говорится о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тысяч рюкзаков для Нацгвардии).

      Также его связывают с Вадимом Слюсаревым, бывшим пограничником и экс-помощником Артема Пшонки, сына экс-генпрокурора-беглеца Виктора Пшонки. Однако сам Кучер информацию о взаимоотношениях со Слюсаревым называет провокационной, передает "Радио Свобода".

      Как Кучер может быть связан со Слюсаревым? Журналисты-расследователи проекта "Схемы" выяснили, что Слюсарев влиял на формирование списка мажоритарщиков от пропрезидентской партии "Слуга народа". Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, говорил, что знаком со Слюсаревым, но не общается с ним.

      Декларация Алексея Кучера

      Недвижимость

      В своей декларации он указал, что совместно с супругой владеет квартирой в Харькове площадью 62,9 квадратных метра (купили они ее за 429,2 тысячи гривен, сегодня эта квартира стоит почти 76 тысяч гривен). Также Виктория Кучер владеет двумя земельными участками в Люботине на Харьковщине (площадь первого – 130 квадратных метров, стоимость – 520 гривен; площадь второго – 1 тысяча квадратных метров, стоимость – 24 тысячи 720 гривен). К тому же жена Алексея Кучера имеет в своей собственности квартиру в Харькове площадью 68,6 квадратных метра (стоимость – 612 тысяч гривен) и недостроенный дом в том же Люботине. Что касается Алексея Кучера, то он владеет квартирой в Харькове (площадь – 61,9 квадратных метра, стоимость – 653,3 тысячи гривен) и земельным участком в Новорайске на Херсонщине (площадь – 62,5 тысячи квадратных метра).

      Другое имущество

      Из имущества Алексей Кучер задекларировал две пары часов марки Rolex (одни принадлежат ему, вторые – жене) и пять автомобилей:

      Lexus NX 200T (год выпуска – 2017-й, владелец – Алексей Кучер);

      Audi Q5 (год выпуска – 2011-й, владелец – Виктория Кучер);

      Mitsubishi Outlander (год выпуска – 2003-й, владелец – Виктория Кучер);

      Volkswagen Passat (год выпуска – 2011-й, владелец – Алексей Кучер);

      ГАЗ-САЗ (год выпуска – 1987-й, владелец – Алексей Кучер).

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      Рада, Верховна Рада, Кучер, Слуга народу, Харківська ОДА
      Алексей Кучер / Фейсбук Алексея Кучера 

      Доходы

      Доходов за 2018 год в декларации Алексея Кучера нет, только сбережения-биткоины на сумму в 299,2 тысячи долларов и 87 тысяч долларов наличными. Кроме того, 205 тысяч долларов сбережений указала в декларации Виктория Кучер. Также Алексей Кучер владеет 10% от общего капитала юридической компании "Дартли групп" и 11 акциями компании "Николаевцемент".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Новости Харькова Слуга народа
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