Дрон попал просто в машину: в Донецкой области погибли журналисты Алена Губанова и Евгений Кармазин

В четверг, 23 октября, съемочная группа телеканала Freedom попала под удар российского дрона "Ланцет" в Краматорске Донецкой области. К сожалению, погибли журналисты Алена Губанова (Грамова) и Евгений Кармазин.

Кроме того, в больницу с ранениями доставили специального корреспондента Александра Колычева. О трагедии сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает 24 Канал.

Что известно о погибших журналистах?

43-летняя журналистка Алена Губанова и 33-летний оператор Евгений Кармазин работали в самых горячих точках Донецкой области.

Они освещали ситуацию в области с первых дней полномасштабного вторжения, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуацию гражданского населения, истории защитников.

Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные,

– написал начальник ОВА.

По данным телеканала Freedom, во время удара противника журналисты находились в автомобиле на заправочной станции.



Авто после удара БпЛА "Ланцет" / Фото Донецкой ОГА

Алена Губанова родилась в городе Енакиево Донецкой области, по образованию – финансист. С 2021 года работала военным корреспондентом каналов украинского государственного вещания. В июне 2023 года ее наградили орденом княгини Ольги III степени.

Евгений Кармазин родился в Краматорске Донецкой области. С 2022 года работал оператором каналов украинского госвещания.



Вещи журналистов в изуродованном авто / Фото Донецкой ОГА

47-летний Александр Колычев получил минно-взрывную травму, осколочные ранения и открытый перелом, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

К слову, правоохранители зафиксировали последствия атаки на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил России. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

